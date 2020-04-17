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Носить защитные маски для лица на улице ненужно — МЧС России


 Pavel Markovich0

Сотрудники МЧС просят граждан России не носить медицинские (и другие защитные) маски на улице, а также дали несколько рекомендаций о том, как сохранить здоровье во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС.

Медицинская маска
ФОТО: mtdata.ru

В МЧС подчеркнули, что ношение медицинской маски на открытом воздухе не имеет никакого смысла. Во время нахождения на улице полезнее будет дышать воздухом.

Эксперты подчеркнули, что маски требуются только в местах массового скопления людей. Например, в продуктовом магазине или в общественном транспорте. Также маски нужны при общении с больными людьми и уходом за ними.

Маски в обязательном порядке должны закрывать нос и рот, при этом не оставляя зазоров. Маски нужно менять не реже, чем раз в два часа. После прикосновений к маскам необходимо мыть руки.

В МЧС порекомендовали гражданам России соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать, питаться богатой витамина пищей и выполнять физические упражнения.

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич придерживается мнения, что маски не защитят вас от коронавирусной инфекции, а здоровым людям они не требуются. Он говорит, что их нужно носить только медицинскому персоналу и людям, имеющих признаки респираторных заболеваний. Также они требуется тем, кто дома ухаживает за больными.

А глава Минздрава нашей страны Михаил Мурашко говорил, что во время эпидемии маски должны носить абсолютно все.

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