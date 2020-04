Пени по ЖКХ и капремонту не будут начислять до конца года

Правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным приняло решение о приостановке начисления пени населению за задержку оплаты жилищно–коммунальных услуг (ЖКУ) и взносов на капремонт. Также по договорам ресурсоснабжения пени не будут начисляться управляющим компаниям и товариществам собственников жилья (ТСЖ). Запрет на начисление пени будет действовать до конца года. Отключение доступа к услугам запрещено.

2 апреля 2020 соответствующий документ был подписан главой правительства Михаилом Мишустиным. Опубликование текста документа пока не состоялось. Однако, информацию подтвердили в разных энергетических компаниях, а также федеральный источник. Пресс–служба премьер–министра комментарии не предоставила.

Упомянутая мера поддержки населения вызывает тревогу у энергетиков. Они опасаются роста неплатежей. По словам источника из крупной энергетической компании, у гарантирующих поставщиков могут увеличиться кассовые разрывы до 500 млрд. руб. к концу года. Кредитные средства такие суммы покрыть не в состоянии.

Суть проблемы в том, что имеющиеся кредитные обязательства привлечены для покрытия дебиторской задолженности, которая ещё до введения ограничительных мер превышала месячный оборот гарантирующих поставщиков почти на 300 млрд. руб.

По причине объявленной вирусной тревоге, Правительство РФ с 1 апреля 2020 года получило полномочия в установлении особенностей начисления пени и взыскивания штрафов при неполной или несвоевременной оплате ЖКУ.

Ряд крупных ресурсоснабжающих организаций, в том числе «Т Плюс«, «Интер РАО«, «Квадра«, «Газпром энергохолдинг» и «Сибирская генерирующая компания«, 3 апреля направили обращение на имя премьер–министра. В обращении содержалась просьба об осуществлении контроля платёжной дисциплины бюджетных организаций, а также об избирательном порядке отмены пени.

