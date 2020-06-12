Почему выключается смартфон – мнение специалиста

Каждый смартфон оснащен системой защиты от нестандартных ситуаций. При наличии проблем операционная система автоматически выключается, чтобы сохранить работоспособность процессора. Мгновенное отключение гаджета может быть связано с некорректной прошивкой, которая регулярно генерирует системные ошибки или недавно установленным приложением, требующим больших ресурсов, чем располагает телефон.

Одновременный запуск нескольких программ способен вызвать дефицит оперативной памяти и устройство уйдет в защиту. Так читает руководитель телекоммуникаций агентства «Фавитон» Попов Роман. Специалист рекомендует выполнить ряд мероприятий, которые предотвратят внезапное отключение смартфона.