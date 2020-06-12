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Почему выключается смартфон – мнение специалиста


 Владимир Корниецкий0
Смартфон
Фото: tarifkin.ru

Каждый смартфон оснащен системой защиты от нестандартных ситуаций. При наличии проблем операционная система автоматически выключается, чтобы сохранить работоспособность процессора. Мгновенное отключение гаджета может быть связано с некорректной прошивкой, которая регулярно генерирует системные ошибки или недавно установленным приложением, требующим больших ресурсов, чем располагает телефон.

Одновременный запуск нескольких программ способен вызвать дефицит оперативной памяти и устройство уйдет в защиту. Так читает руководитель телекоммуникаций агентства «Фавитон» Попов Роман. Специалист рекомендует выполнить ряд мероприятий, которые предотвратят внезапное отключение смартфона.

«Если проблема в системных ошибках или некачественной программе, то лучше обнулить девайс до заводских настроек, сделав предварительно резервную копию. Возможно, устройство отключается из-за перегрева, в этом случае необходимо посетить сервисный центр. Аккумулятор также может быть источником неприятностей. Старая батарея не способна длительное время удерживать емкость и гаджет перестает работать. Страдают такими симптомами в основном Айфоны. На новом телефоне подобные проблемы может спровоцировать неоригинальный аккумулятор. Рекомендуется провести анализ гаджета в мастерской «, — подчеркнул эксперт.

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