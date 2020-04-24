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Получить гражданство России теперь стало проще, указ уже подписан


 Pavel Markovich0

Путин подписал закон, согласно которому получить российское гражданство будет значительно проще. Теперь граждане других государств не обязаны отказываться от первого гражданства. Документ начнет действовать через 90 дней.

Президент РФ
Фото: inforos.ru

Ранее законопроект об упрощении получения гражданства РФ поддержали в Совете Федерации. Документ сообщает о том, что не обязательно отказываться от первого гражданства. Также сейчас не нужно жить на территории нашей страны три года и подтверждать источники получения дохода.

Однако последние два пункта распространяются не на всех. От требований будут освобождены только:

  • Лица, достигшие 18 лет и не имеющие гражданства.
  • Лица, которые ранее являлись гражданами Советского Союза и на данный момент проживают в государстве, которое раньше входило в состав СССР. При этом они не получали другого гражданства.
  • Граждане другой страны, которые состоят в юридически оформленном браке с россиянином, при этом проживающие в России и имеющие с гражданином РФ общих детей.
  • Иностранцы, один из родителей которых живет на территории нашей страны и имеет паспорт.
  • Приезжие из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины.

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