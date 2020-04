Повышение цен на продукты: ФАС прокомментировала ситуацию

Федеральная антимонопольная служба РФ прокомментировала заявления о росте стоимости продуктов питания на фоне распространения пандемии.

В пресс-службе ФАС заверили, что ведомство ни с кем не согласовывало повышение отпускных цен, поэтому подорожания продуктов не предвидится. А все слухи и сомнительные сообщения беспочвенные и не имеют никакого смысла.

Стоит напомнить, что об возможном увеличении стоимости продуктов питания на 5-20% немногим ранее заявлял Дмитрий Востриков, исполнительный директор «Руспродсоюза». Подорожают в ближайшем будущем, по его словам, кофе, какао, чай и консервы.

Представители ФАС подчеркнули, что Дмитрий Востриков получил официальное предостережение о недопустимости таких высказываний публично. Также в ведомстве подчеркнули, что, в связи со сложившейся ситуацией, был существенно усилен мониторинг цен на продукты, имеющие социальное значение.

Также в планах антимонопольной службы – проверка поставщиков и производителей, которые заявили о согласованном повышении цен.

