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Российские медики получат «коронавирусные надбавки» в июле и августе


 Владимир Корниецкий0
Российские медики
Фото: cdn-crimea-news.com

Во время встречи с врачами, проведенной накануне Дня медработника, Владимир Путин пообещал сохранить надбавки за борьбу против коронавирусной инфекции в июле и августе. В разговоре было упомянуто об освобождении подобных выплат от налогов. Глава государства также предложил учитывать надбавки при расчете отпускных, независимо от того, когда сотрудник медучреждения пойдет в отпуск.

Президент РФ уделил внимание заслугам врачей в создании стабильной ситуации с коронавирусом в стране. По сообщениям Пятого канала количество справившихся с заболеванием пациентов неуклонно увеличивается.

Помимо денежных выплат медработники будут удостоены специально разработанных наград: ордена Николая Пирогова и медали Луки Крымского. Они предназначены, главным образом, медикам и добровольцам, принявшим участие в борьбе за жизни пациентов во время коронавирусной эпидемии.

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Владимир Путин провел видеоконференцию с медработниками из разных регионов России. Он поблагодарил за героический вклад в общее дело всех специалистов без исключения и отметил, что этот период их службы войдет в историю медицины наравне с деятельностью врачей в военные годы.

По утверждению Михаила Мишустина и информации NEWS.ru, на стимулирующие выплаты медикам, занятых лечением пациентов с диагнозом COVID-19, выделено более 1 млрд рублей.

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