Советы эксперта: как сэкономить на оплате ЖКХ

Эксперт дал несколько простых советов, как сократить затраты на оплату услуг ЖКХ минимум в два раза. Именно эта тема была затронута в разговоре генерального директора «Городских инновационных технологий» Сергей Минко с представителями агентства «Прайм».

Он порекомендовал своевременно оплачивать счета, ведь любая задержка неизменно приводит к начислению пеней или штрафов. Существенную экономию вносит установка пластиковых окон и энергосберегающих ламп. Также необходимо в обязательном порядке установить счетчики потребления электроэнергии, газа, воды.

Руководитель компании отметил, что без счетчика воды жильцы частных домов оплачивают потребляемые объемы, рассчитанные по коэффициентам (в зависимости от площадей полива и числа проживающих). Установка счетчика позволит вдвое сократить стоимость платежей за воду, несмотря на сохранение объемов потребления даже в летний сезон. Сохранение тепла или прохлады в доме благодаря пластиковым окнам, а также использование энергосберегающих современных ламп положительно отразится на размере счетов за электроэнергию. Информация предоставлена агентством «Рамблер».