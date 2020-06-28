Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Советы эксперта: как сэкономить на оплате ЖКХ


 Владимир Корниецкий0
ЖКХ
Фото: www.1obl.ru

Эксперт дал несколько простых советов, как сократить затраты на оплату услуг ЖКХ минимум в два раза. Именно эта тема была затронута в разговоре генерального директора «Городских инновационных технологий» Сергей Минко с представителями агентства «Прайм».

Он порекомендовал своевременно оплачивать счета, ведь любая задержка неизменно приводит к начислению пеней или штрафов. Существенную экономию вносит установка пластиковых окон и энергосберегающих ламп. Также необходимо в обязательном порядке установить счетчики потребления электроэнергии, газа, воды.

Руководитель компании отметил, что без счетчика воды жильцы частных домов оплачивают потребляемые объемы, рассчитанные по коэффициентам (в зависимости от площадей полива и числа проживающих). Установка счетчика позволит вдвое сократить стоимость платежей за воду, несмотря на сохранение объемов потребления даже в летний сезон. Сохранение тепла или прохлады в доме благодаря пластиковым окнам, а также использование энергосберегающих современных ламп положительно отразится на размере счетов за электроэнергию. Информация предоставлена агентством «Рамблер».

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Коллекторы возвращаются: коммунальщики устали от долгов
  2. Страховка в платежках ЖКХ: на каких условиях и обязательна ли?
  3. Сколько нужно хранить квитанции ЖКХ.
  4. Депутаты Госдумы РФ предложили отменить плату ЖКХ — но, с условием!
  5. Новый законопроект об электричестве: для кого экономят свет?
  6. Москвичей освободили от платы за капитальный ремонт дома
  7. Жилищный Кодекс РФ будет реформирован.
  8. В каких случаях КС имеет право отключить коммунальные услуги?
  9. Для получения субсидий на оплату ЖКХ теперь будет уходить меньше времени
  10. Лучшие способы оплатить ЖКУ в карантин

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments