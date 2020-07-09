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Стало известно на сколько выросли тарифы ЖКХ за 15 лет


 Владимир Корниецкий0
ЖКХ
Фото: avatars.mds.yandex.net

По сообщению «Аргументы и факты», в период с 2005 по 2020г. стоимость тарифов на услуги, предоставляемые системой жилищно-коммунального хозяйства, выросла на 186%.

По утверждению чиновников, рост тарифов всегда напрямую сопоставляется с уровнем инфляции. Но если провести сравнение, то можно заметить, что рост инфляции, практически всегда (в период с 2005г.), отставал от роста цен на тарифы.

Например, в 2005 г. рост тарифов на услуги ЖКХ ровнялся 30%, а инфляция составила всего лишь 10,9%. В следующем году эта разница составила 14,5% (ЖКХ – 23,5%, инфляция 9%). Точно такую же тенденцию можно отметить практически и за все последующие годы:

  • 2008 г. 16,4% — 13,3%,
  • 2009 г. 19,6% — 8,8%,
  • 2010 г. 13% — 8,8%,
  • 2011 г. 11,7% — 6,1%,
  • 2012 г. 9,4% — 6,6%,
  • 2013 г. 9,8% — 6,5%,
  • 2014 г. 9,4% — 11,4%,
  • 2015 г. 8,7% — 12,9%,
  • 2016 г. 4% — 5,4%,
  • 2017 г. 4,5% — 2,5%,
  • 2018 г. 4% — 4,5%,
  • 2019 г. 4% — 3%,
  • 4% — 2,4% в 2020 г. соответственно.
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По сообщению «Рамблер», увеличение тарифов на услуги ЖКХ в России происходит с 1 июля. Ориентация среднего размера роста всегда направлена на инфляцию и может быть разной в зависимости от региона страны. Максимальный коэффициент всегда ограничивается правительством.

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