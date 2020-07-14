Ученые выявили связь между распространением COVID-19 и появлением пыльцы в воздухе

Нидерландские ученые заявили о возможной связи завершения пандемии COVID-19 с началом активного цветения и распространением пыльцы.

В препринте представленной научной статьи содержатся сведения о сокращении числа заболевших гриппом в период опыления и отчет сопоставления их с графиком заражаемости коронавирусом в Нидерландах.

Ученые сопоставили графики распространения простудных заболеваний в момент опыления за последние несколько лет, после чего сравнили их с динамикой коронавируса в это же время года. Доцент МФТИ Олег Батищев поддержал своих коллег, объяснив замедление распространения инфекции путем связывания микрокапель вирусов обилием содержащейся в воздухе пыльцы.

Также он упомянул о повышении температуры и росте солнечной активности, что соответствует периоду цветения и, несомненно, оказывают влияние на вирус. В своем интервью газете «Известия» эксперт поделился мнением о вероятности снижения уровня заражаемости благодаря исключительно высоким температурам и ультрафиолетовым излучениям.

Известно, что на сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 13 миллионов человек. Данные предоставляются Университетом Джонса Хопкинса, который занимается обработкой поступающей от международных организаций и других достоверных источников информации.