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В России подписали документ о предоставлении дополнительной помощи семьям с детьми


 Pavel Markovich0Связи поста: >

7 апреля Президент РФ В.В. Путин подписал указ о введении в действие меры дополнительной социальной поддержки населения. Документ утверждает возможность семьям с детьми получить дополнительно по 5 тыс. рублей, ежемесячно, на каждого ребёнка. Мера поддержки будет действовать в период с апреля по июнь. Указ опубликован на сайте Кремля.

Путин

В документе говорится о том, что денежное пособие в размере 5000 руб. положена тем, кто живёт на территории РФ и имеет (имел) право на предоставление государственной поддержки. Право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года.

Выплаты положены каждому ребёнку – гражданину РФ, в возрасте до трёх лет. Они не будут учитываться как для целей расчётов при предоставлении семьям других социальных пособий, так и считаться доходами семьи.

Срок обращения за оформлением дополнительного пособия действует до 1 октября 2020 года.

Денежные средства на обеспечение дополнительного пособия выделяются правительством страны, а осуществлять выплату будет Пенсионный Фонд РФ, который получил соответствующее поручение.

В работе у правительства вопрос о выплатах семьям с малыми доходами пособия при рождении третьего и последующих детей. Он будет рассмотрен до начала июня, предположительно такая возможность поддержки появится к 2024 году.

 

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