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В России понятие «самоизоляция» может быть законодательно закреплено


 Pavel Markovich0
Самоизоляция
Фото: https://u-f.ru/sites/default/files/raskryto-vliyanie-odezhdy-na-psikhiku-cheloveka-vo-vremya-samoizolyatsii_1585170025-b.jpg

По мнению сенаторов, ситуация, которая складывается в связи с эпидемией коронавируса, требует безотлагательного вмешательства государства. Парламентарии настаивают на внесении определенных правок в законодательство российского государства. В частности, речь идет о закреплении в нормативно-правовом акте понятия «самоизоляция» и определении ситуации, требующей введения такого режима. Инициаторы уверены, что это позволит повысить степень защиты граждан во время пандемии.

Авторы законодательной инициативы считают, что сейчас в законодательстве подобные вопросы не прописаны. Этот пробел необходимо устранить. В законе должны быть прописаны ситуации, требующие введения такого режима и его порядка, а также определены полномочия региональных властей.

За несоблюдение требований граждан на законных основаниях будут наказывать рублем. И если сейчас в некоторых ситуациях решение относительно выписанного штрафа можно обжаловать, то с принятием подобного закона уклониться от его уплаты не получится.

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Сенаторы также обращают внимание на то, что возможно наступление новой волны заболевания COVID-19. Об этом предупреждают не только доктора Поднебесной, где фиксируются повторные случаи заражения смертельно опасной коронавирусной инфекцией, но и члены ВОЗ. Жителям же регионов страны, где происходит постепенное послабление и снятие карантинных мероприятий, по словам специалистов, не следует расслабляться, ведь риск заражения все еще сохраняется.

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