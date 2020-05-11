В России все более популярным становиться малогабаритное жилье

Эксперты с «Авито Недвижимости» отметили рост спроса на однокомнатное жилье и квартиры студии. В первую неделю мая прибавка интереса к жилью небольшой площади увеличилась соответственно на 19 и 14 процентов.

Это связано с появлением в мае нового вида ипотеки – субсидированной, под низкий процент 6,5%. Одним из условий ее получения выступает ограничение стоимости жилья 3-мя миллионами для всех городов РФ, кроме двух столичных. За такую сумму как раз можно приобрести малогабаритные квартиры и студии в крупных городах.

Дмитрий Алексеев, заведующий новостройками в категориях «Авито Недвижимости» особо отметил тот факт, что исключение составляют Москва и Санкт-Петербург с более высокими ценами. В других российских городах-миллионниках средние цены застройщиков на однокомнатные квартиры и студии не выше 3 миллионов.

Эта сумма является показателем наиболее популярной на рынке недвижимости категории квартир в Уфе и Самаре, Красноярске и Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде, Челябинске и Омске. В этих городах их жители демонстрируют именно такую ограниченность бюджета в решении жилищного вопроса.

Повышенный интерес к квартирам с небольшой площадью объясняется тем, что граждане не имеют возможности увеличивать стоимость приобретения за счет личных накоплений. А маленькие квартиры не требуют выплаты крупных первоначальных взносов. Весь отложенный спрос был реализован еще в марте. Это означает, что имевшие накопления люди спешили закрывать сделки.