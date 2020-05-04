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Вы можете идентифицировать алкоголика двумя вопросами


 Pavel Markovich0

Граница между алкогольной зависимостью и контролируемым употреблением алкоголя размыта.

Алкоголик
Фото: versiya.info

Британские ученые изучили 17 исследований, в которых врачи задавали своим пациентам вопросы об употреблении алкоголя. Доказано, что если задавать только один вопрос о привычках употребления алкоголя, то показатель распознавания алкоголика составляет всего 54 процента. С двумя вопросами точность диагноза выросла до 87 процентов.

Как понять что человек алкоголик?

Наиболее достоверные результаты получены из вопроса «Как часто вы пьете шесть или более алкогольных напитков за один раз?». Если вам придется признать, что вы делаете это часто или даже регулярно, у вас, скорее всего, есть проблемы с алкоголем. Это было подтверждено у испытуемых разными тестами. Результат также был относительно определенным, когда был задан следующий вопрос: «Вы когда-нибудь пили алкоголь по утрам, чтобы нервно себя стабилизировать?».

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Второй вопрос проистекает из так называемого теста CAGE, который позволяет людям подвергать сомнению свое потребление алкоголя. Другие тесты часто являются более сложными и включают в себя целый каталог вопросов.

Руководитель исследования Алекс Митчелл считает, что результаты этого исследования могут помочь врачам общей практики легче выявлять проблемы алкоголя у своих пациентов. Включив в разговор два вопроса, можно избежать сложных стандартных тестов.

Алкоголь является клеточным ядом. Это нейротоксин, и в нем нет безрискового количества. Также подумайте о социальных последствиях для родственников, актах насилия под воздействием алкоголя, нерожденных детей, которым приходится пить в утробе матери, несчастных случаях на работе и экономическом ущербе в 40 миллиардов евро в год.

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