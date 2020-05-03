В основном, россияне проводят все майские праздники на своих дачах. Одни едут за город, чтобы заняться своим садом и огородом, а другие просто чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки. Но не зависимо от этого, всем нужно придерживаться определенных правил на дачных участках.

За что можно получить штраф на даче

Наслаждаясь природой на своей любимой даче важно помнить, что ваш загородный дом может быть не только источником свежих ягод, фруктов и овощей, но и может принести дополнительные расходы.

Борщевик на участке

За то, что на участке растет борщевик, часто владельцев штрафуют. Это растение очень опасно. Проникнув в естественную экосистему, оно может практически полностью разрушить их. Основываясь на закон, который был принят в 2018 году, штраф для юридических лиц за наличие борщевика на участке колеблется от 150 тыс. до 1 млн руб., должностным лицам от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а для физических — от 2 тыс. до 5 тыс. руб..

Разведение костра

Несоблюдение противопожарных правил безопасности – это самое частое нарушение среди владельцев земли. Запрещается:

Устраивать костер, а особенно оставлять его без надлежащего присмотра; На участке сжигать мусор; Непогашенные окурки выкидывать на участке и за его пределами; Устранять с помощью огня сухую траву; Сжигать во время жары пал сухой травы.

За нарушение предусмотрен штраф 4 тыс. руб. для физических лиц, а для юрлиц — 400 тыс. руб. При тяжелых последствиях (причинил вред здоровью человека, привел к пожару или уничтожил чужое имущество), дачника, который устроил костер могут привлечь к большей ответственности. В дополнение к этому, ему необходимо выплатить штраф около 5 тыс. руб. А потерпевшим лицам придется выплачивать компенсацию ущерба.

Растения и хозяйственные постройки

Высаженные деревья около забора и стелющиеся рядом кустарники могут стать еще одной причиной штрафов. Основная проблема в том, что растения могут мешать развиваться растительности соседнего участка. В основном такие растения убирают или пересаживают в другое удобное место, которое никому не мешает. Минимальное расстояние до границы соседнего участка от жилого дома должно составлять 3 м, до постройки с домашней дичью и до высокорослых деревьев — 4 м. Нарушение правил в области строительства для граждан назначают штраф в размере до 5 тыс. руб. на основании ст. 9.4 КоАП РФ.

Строительный мусор

Дополнительным поводом для штрафа может стать наличие строительных материалов или мусора за территорией своего дачного участка. Таким образом нарушается внешний вид улицы к собственнику. Ведь она находится в собственности муниципалитета. Также это несоблюдение экологического законодательства. Размеры штрафов определяются индивидуально для каждого субъекта России.

Шашлыки

Жарить шашлыки в любых местах запрещено российским законодательством с 2019 года. С того же момента для этого нужно обустроить специальное место или приобрести мангал. Размещать его следует на участке не менее 50 метров от дома. Если площадь участка около 5–8 соток, мангал должен располагаться дальше 5 м. от помещения.

Также запрещено устанавливать мангал рядом с предметами, которые легко воспламеняются. К ним относятся также сухая трава, беседка, дрова, деревянный забор и так далее. Территория, которая оснащена мангалом, должна быть освобождена от предметов в радиусе 2 м. Ни в коем случае его не располагать под ветками деревьев, которые могут свисать над ним.

И не следует пользоваться горючими жидкостями для розжига костра. Нужно также следить за тем, чтобы дым и пепел не сдувало в сторону соседних домов. В этом может помочь специальные навесы или защитный экран. Если надумали жарить шашлыки, то под рукой должны находится необходимые средства для тушения пожара. При нарушениях данных требований можно заработать штраф до 3 тыс. руб.

Бурение скважин

С 2020 года для садовых товариществ обязательно получение лицензии на бурение скважины для общего пользования. И процедура теперь стала платной около 7,5 тыс. руб. Если сделать скважину без надлежащих документов, то можно получить большой штраф — около 1 млн руб. Владельцы участков имеют право иметь собственную скважину на участке. Ее также необходимо лицензировать. Но только если затрагивается центральный водоносный горизонт и оттуда добывается более 100 куб. м воды в сутки.