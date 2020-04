1 июля наступит время обязательной установки умного счетчика — что нужно знать?

Многие уже слышали, что с 1 июля текущего года россиян ожидает массовая замена привычных всем счетчиков в жилых помещениях. Это касается как частных секторов, так и многоквартирных домов.

Поговаривают, что новые приборы являются «умными». Так зачем они нужны и что ожидает тех, кто откажется от установки новшества?

Отличие таких образцов от привычных всем приборов заключается в том, что они сами будут следить за расходом электричества жильцами и передавать всю информацию в компанию.

Что касается должников, то изделия последнего поколения будут ограничивать подачу электроэнергии тем, кто часто уклоняется от ее оплаты. Такой механизм работы имеет огромное преимущество: штраф будет лежать только на должнике, а не на всех жильцах дома.

Передача всех данных будет производится несколькими способами: с помощью WI-FI, мобильного телефона или сим-карты, которая помещается в счетчик.

Новшеству подвергаются все россияне: в новосторойках «умные» изделия будут устанавливаться сразу, а в старых домах замена будет происходить постепенно, когда традиционные счетчики прекратят свою работу.

Считается, что старый образец необходимо менять на новый в том случае, когда его работа сопровождается перебоями или частыми поломками.

Вся ответственность за установку новых приборов будет лежать на поставщиках электроэнергии: это означает, что именно за их счет будет происходить замена.

Если говорить о расходах на обслуживание, то они будут включены в тариф за электричество. Переживать не стоит, ведь эта сумма не будет особо влиять на общую цифру в квитанции.

В том случае, когда компания не установила счетчик, его потенциальный обладатель имеет право не оплачивать электроэнергию.

Жильцы, которые не заменили вовремя счетчик, не получат штраф. В свою очередь, санкции наложат на поставщиков электроэнергии, которые по тем или иным причинам не проконтролировали процесс установки.

Из этого следует сделать вывод, что такое новшество имеет много преимуществ над старыми приборами.

Источник: «РБК Новости»

