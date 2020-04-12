15 апреля в Москве начнут работать «спящие» штрафы

Со следующей среды 15 апреля 2020 года в Москве активизируют, так называемые, «спящие» штрафы и санкции для нарушителей карантина. Поправка в КоАП столицы будет применяться в отношении водителей, нарушающих режим самоизоляции, после задействования обязательного пропускного режима. По информации РБК, принадлежащего Березкину, на предыдущей неделе такой вид наказания не применялся, поскольку продвижение по городу, на тот момент, не было ограничено.

Один из депутатов Московской городской думы К. Щитов отметил, что после утверждения порядка передвижений на личном транспорте, Сергеем Собяниным — сотрудники полиции, в случае нарушения режима, вправе составлять административный протокол. Подобным правом обладают такие ведомства как ППС и ГИБДД. Служащие Росгвардии имеют лишь рекомендательные полномочия. Могут поинтересоваться целью поездки.

С момента ввода в обращение обязательных электронных пропусков автомобилисты, находящиеся на дороге без соответствующего документа, могут быть оштрафованы. Штраф составляет 5000 рублей, а автомобиль может быть задержан и принудительно отправлен на штрафную стоянку.

Субботним вечером 11 апреля мэр столицы ввел ограниченный режим передвижения по Москве и области. С понедельника будет доступно оформление обязательных пропусков, а со среды – 15 апреля, наличие такого пропуска станет обязательным условием беспрепятственного передвижения.