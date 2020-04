4 мифа о способах защиты от вируса COVID-19

В соцсетях и Интернете появляется множество информации относительно того, как защитить себя от заражения COVID-19. Большинство из опубликованных методов эффективными не являются. В Роскачестве назвали основные из них.

1. Раствор, содержащий лимонный сок или соду обезопасит от инфекции. Даже в целях профилактики подобный напиток будет абсолютно бесполезным и не защитит от COVID-19.

2. Для снижения риска заражения необходимо регулярно использовать специальный солевой раствор для промывания носа. Некая доля правды в этом есть. Промывание носа способствует ускорению выздоровления, но вот от заражения оно не защитит.

3. Настойка мухомора эффективна в борьбе с коронавирусом. Эту методику защиты медики не рекомендуют даже проверять, поскольку она является опасной. В настоящий момент вакцины против вируса нет, также отсутствуют и средства профилактики. Настойка мухомора не поможет обезопасить организм от инфицирования.

4. Если обрабатывать тело хлорсодержащими средствами или спиртовым раствором, то коронавирус не страшен. Для тела обработка хлором опасна, а спиртом лучше протирать только руки, именно потому данные способы следует исключить из практики. Для защиты лучше регулярно мыть руки с использованием специальных средств или мыла.

