Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


4 мифа о способах защиты от вируса COVID-19


 Pavel Markovich0Связи поста:

В соцсетях и Интернете появляется множество информации относительно того, как защитить себя от заражения COVID-19. Большинство из опубликованных методов эффективными не являются. В Роскачестве назвали основные из них.

Коронавирус

Популярные мифы

1. Раствор, содержащий лимонный сок или соду обезопасит от инфекции. Даже в целях профилактики подобный напиток будет абсолютно бесполезным и не защитит от COVID-19.

2. Для снижения риска заражения необходимо регулярно использовать специальный солевой раствор для промывания носа. Некая доля правды в этом есть. Промывание носа способствует ускорению выздоровления, но вот от заражения оно не защитит.

3. Настойка мухомора эффективна в борьбе с коронавирусом. Эту методику защиты медики не рекомендуют даже проверять, поскольку она является опасной. В настоящий момент вакцины против вируса нет, также отсутствуют и средства профилактики. Настойка мухомора не поможет обезопасить организм от инфицирования.

4. Если обрабатывать тело хлорсодержащими средствами или спиртовым раствором, то коронавирус не страшен. Для тела обработка хлором опасна, а спиртом лучше протирать только руки, именно потому данные способы следует исключить из практики. Для защиты лучше регулярно мыть руки с использованием специальных средств или мыла.

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Госдума РФ хочет освободить пенсионеров и инвалидов от уплаты долгов.
  2. В регионах России жители массово начали восстанавливать общие антенны.
  3. Что изменится для жителей России с 1 февраля
  4. В России начали бесплатно раздавать землю
  5. Из-за рейдерских захватов в России запретят продажу долей в квартирах.
  6. Какие изменения ждут россиян с 1 августа 2019 года.
  7. Россияне столкнутся с подорожанием загородного жилья
  8. Для россиян телевидение становиться платным? Новая реформа.
  9. В России вновь откроют вытрезвители
  10. В России начали падать в цене загородные дома и дачи
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о