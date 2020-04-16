43% россиян отмечают увеличение расходов на продукты в период самоизоляции

В связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, с конца марта в стране введен режим самоизоляции, запрещающий гражданам покидать свое жилье без веских причин. Действовать эта вынужденная мера, предположительно, будет до начала мая, но уже сейчас практически половина россиян отмечает увеличение денежных расходов на продукты питания.

По результатам опроса, проведенного кулинарным проектом Hi-chef среди трех тысяч респондентов, оказалось, что средний чек после похода в магазин колеблется в районе от одной до трех тысяч рублей.

Постоянное пребывание в домашней обстановке отразилось и на рационе россиян. Порции еды выросли у каждого третьего, но всего 14% респондентов следят за качеством и пользой потребляемой пищи, тогда как 11% предпочитают далеко не самые легкие для желудка блюда.

Готовить в самоизоляции тоже стали больше. Это и не удивительно — при удаленной работе и учебе у людей появилось свободное время, которое члены семьи чаще коротают за обеденным столом. Основными продуктами, из которых сейчас состоит рацион россиян стали овощи, белое мясо, а также крупы и яйца.

А вот с доставкой еды все обстоит иначе. Услугой этой сейчас пользуется менее 10% опрашиваемых. Чуть больше 70% респондентов посещают продуктовые как и до введения режима самоизоляции, а 32% предпочитают отправлять за покупками одного из членов семьи.

Для поддержания здорового образа жизни россиян, находящихся в самоизоляции, Федеральный исследовательский центр питания разработал специальное меню. Так, ученые советуют заменить тяжелую, жирную пищу на продукты, богатые клетчаткой и микроэлементами. Перекусывать лучше кусочком сыра, орехами и сухофруктами.