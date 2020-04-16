Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


43% россиян отмечают увеличение расходов на продукты в период самоизоляции


 Pavel Markovich0

В связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, с конца марта в стране введен режим самоизоляции, запрещающий гражданам покидать свое жилье без веских причин. Действовать эта вынужденная мера, предположительно, будет до начала мая, но уже сейчас практически половина россиян отмечает увеличение денежных расходов на продукты питания.

Продукты выросли в цене
ФОТО: www.ridus.ru

По результатам опроса, проведенного кулинарным проектом Hi-chef среди трех тысяч респондентов, оказалось, что средний чек после похода в магазин колеблется в районе от одной до трех тысяч рублей.

Постоянное пребывание в домашней обстановке отразилось и на рационе россиян. Порции еды выросли у каждого третьего, но всего 14% респондентов следят за качеством и пользой потребляемой пищи, тогда как 11% предпочитают далеко не самые легкие для желудка блюда.

Готовить в самоизоляции тоже стали больше. Это и не удивительно — при удаленной работе и учебе у людей появилось свободное время, которое члены семьи чаще коротают за обеденным столом. Основными продуктами, из которых сейчас состоит рацион россиян стали овощи, белое мясо, а также крупы и яйца.

А вот с доставкой еды все обстоит иначе. Услугой этой сейчас пользуется менее 10% опрашиваемых. Чуть больше 70% респондентов посещают продуктовые как и до введения режима самоизоляции, а 32% предпочитают отправлять за покупками одного из членов семьи.

Для поддержания здорового образа жизни россиян, находящихся в самоизоляции, Федеральный исследовательский центр питания разработал специальное меню. Так, ученые советуют заменить тяжелую, жирную пищу на продукты, богатые клетчаткой и микроэлементами. Перекусывать лучше кусочком сыра, орехами и сухофруктами.

Связи поста: > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Распространенные мифы про коронавирус в которые верят россияне
  2. В России шумные соседи будут наказаны материально
  3. Являются ли комары переносчиками коронавируса?
  4. Российские школьники могут досрочно уйти на летние каникулы
  5. В России с 1 ноября вступил в силу закон о «суверенном Рунете» — что это значит?
  6. Повышение цен на продукты: ФАС прокомментировала ситуацию
  7. По программе реновации по всей России планируют снести каждый 5-й многоквартирный дом
  8. Спасает ли медицинская маска от вирусов?
  9. В России могут ослабить режим самоизоляции
  10. Аналоговое ТВ в РФ полностью отключать в октябре 2019 года.
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о