5 изменений, которые сохранятся после отмены самоизоляции

После отмены ограничений к прежнему миру будет уже не вернуться. Коронавирусная пандемия навсегда изменит ряд вещей, которая стали привычными для многих людей.

Раньше большинство из нас выбирало доставку на дом лишь для пиццы или роллов. С введением ограничений сегмент доставки готовой еды значительно расширил свои функции. Многие стали заказывать домой еду из кафе, фастфудов и ресторанов. Схожие вещи произошли и с доставкой непродовольственных товаров. Людям понравился такой сервис без очередей в супермаркетах, катания тележек по залам и долгой дороги до дома. Полноценно данная услуга должна заработать через 2-4 года, но коронавирусная пандемия дала мощный толчок для его развития.

Еще недавно на людей в очках и масках многие смотрели подозрительно и старались отойти от них. Теперь осуждения нет, а лица в масках стали абсолютно нормальным явлением. В будущем люди перестанут бояться использовать средства защиты, которые прочно войдут в обыденную жизнь.

Коронавирус резко изменил соотношение оплат наличными и картами в супермаркетах. Если раньше объемы были примерно равными, то теперь примерно 80-90% платежей выполняется посредством карт. После отмены ограничений наличные средства останутся, но их позиции уже никогда не будут столь сильными, как до пандемии. Взамен люди получат много плюсов: упрощение обслуживания на кассе, ускорение расчетов и снижение рисков инкассации.

Уважение к личному пространству других в период пандемии возросло. За слишком малое расстояние теперь можно услышать просьбу отойти в довольно жесткой форме. Общество уже привыкает к социальному дистанцированию. После отмены карантина число желающих вторгнуться в личное пространство должно резко сократиться.

Клининг в период пандемии стал очень популярен. Санитарная обработка, чистые прилавки, места для использованных корзинок и тележек теперь стали важным конкурентным преимуществом. Данная практика должна сохраниться и в будущем.