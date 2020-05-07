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5 изменений, которые сохранятся после отмены самоизоляции


 Pavel Markovich0

После отмены ограничений к прежнему миру будет уже не вернуться. Коронавирусная пандемия навсегда изменит ряд вещей, которая стали привычными для многих людей.

Карантин
Фото: onlinevologda.ru

Раньше большинство из нас выбирало доставку на дом лишь для пиццы или роллов. С введением ограничений сегмент доставки готовой еды значительно расширил свои функции. Многие стали заказывать домой еду из кафе, фастфудов и ресторанов. Схожие вещи произошли и с доставкой непродовольственных товаров. Людям понравился такой сервис без очередей в супермаркетах, катания тележек по залам и долгой дороги до дома. Полноценно данная услуга должна заработать через 2-4 года, но коронавирусная пандемия дала мощный толчок для его развития.

Еще недавно на людей в очках и масках многие смотрели подозрительно и старались отойти от них. Теперь осуждения нет, а лица в масках стали абсолютно нормальным явлением. В будущем люди перестанут бояться использовать средства защиты, которые прочно войдут в обыденную жизнь.

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Коронавирус резко изменил соотношение оплат наличными и картами в супермаркетах. Если раньше объемы были примерно равными, то теперь примерно 80-90% платежей выполняется посредством карт. После отмены ограничений наличные средства останутся, но их позиции уже никогда не будут столь сильными, как до пандемии. Взамен люди получат много плюсов: упрощение обслуживания на кассе, ускорение расчетов и снижение рисков инкассации.

Уважение к личному пространству других в период пандемии возросло. За слишком малое расстояние теперь можно услышать просьбу отойти в довольно жесткой форме. Общество уже привыкает к социальному дистанцированию. После отмены карантина число желающих вторгнуться в личное пространство должно резко сократиться.

Клининг в период пандемии стал очень популярен. Санитарная обработка, чистые прилавки, места для использованных корзинок и тележек теперь стали важным конкурентным преимуществом. Данная практика должна сохраниться и в будущем.

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