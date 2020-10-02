А вы знали что используя неродную зарядку, вы рискуете угробить свой телефон?

При использовании зарядных устройств не от производителя возрастает риск повреждения порта зарядки смартфона. Об этом сообщил специалист платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

В случае, если «неродное» зарядное устройство содержит некачественные детали или сборка отличается от оригинала, то это может негативно повлиять на работу гаджета. Информацией поделилось агентство «Прайм».

Владимир Гриценко также обратил внимание на проблему с современными шнурами. У большинства из них быстро портится внешний вид, поскольку они биоразлагаемы. При покупке шнура, важно изучить надписи на оплетке, форму контактных групп и разъемов. Если есть повреждения на металле или кривизна, то лучше воздержаться от покупки.

Также, на кабеле Lightning-USB должно содержаться имя производителя, а немного выше от разъема USB — серийный номер (12 цифр).

Эксперт цифровой платформы Владимир Гриценко объяснил, что существует единый принцип проверки для всех зарядных устройств, который заключается в том, что блок зарядки должен иметь качественную сборку без каких-либо дефектов (без отверстий, следов на металлических деталях и разводов).