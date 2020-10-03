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Агроном разъяснила, почему стоит отдавать предпочтение пальмовому маслу

Пальмовое масло
Фото: shkolazhizni.ru

В интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова развеяла мифы о пальмовом масле.

Известно, что в России негативное отношение к продукту складывается в основном из предположений о «плохом» составе масла, включающем холестерин, трансжиры и другие ингредиенты вызывающие развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам специалиста, имея растительное происхождение пальмовое масло не может содержать опасных трансжиров, а по количеству насыщенных жиров оно даже уступает сливочному. Она считает продукт не только безвредным, но и необходимым для восполнения недостатка жира в организме. Дополнительным преимуществом является его невысокая цена и, при необходимости, пальмовое масло вполне заменит обычное, не причиняя при этом абсолютно никакого вреда. Агроном отметила его несомненный плюс в легкой усвояемости, также оно активно восполняет запасы энергии и не забивает сосуды холестерином.

Растительное происхождение является залогом полезности, гарантирующее отсутствие негативных последствий, особенно если сравнивать с животным. Коровье масло, до того как стало употребляться в пищу, использовалось исключительно в технических целях, например, для смазки телег.

Агроном Пальмовое масло Трансжиры Холестерин
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