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«Антимасочников» будут увольнять

Антимасочники

Глобальная горно-металлургическая компания ЕВРАЗ, одна из самых крупных компаний в области горнодобывающей и металлургической промышленности, в попытках противостоять эпидемии коронавируса пошла на беспрецедентные меры.

Эти меры превосходят любые попытки противодействия новой инфекции, всех действующих губернаторов российских регионов.

В частности работникам предприятий группы Евраз, а это крупные металлургические заводы и шахты, было объявлено следующее:

«С 7 октября 2020 года за неиспользование масок, при прохождении на территорию предприятий и в течение всего периода пребывания на территории предприятий, к сотрудникам комбинатов, представителям подрядных и дочерних организаций будут применены дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения»…

Обратите внимание на формулировку: «…в течение всего периода пребывания на территории», т.е. получается, что на улице, в туалете, в душевой, в столовой и даже на улице (протяженность некоторых комбинатов более десяти километров), все работники будут находиться в масках.

А по сути, в одной и той же маске, поскольку достаточное количество масок работодатель выдавать не собирается, а сами работники, естественно, покупать дополнительные маски не будут.

Ну и, кроме того, продолжительность рабочих смен у многих работников составляет двенадцать часов, и находиться все это время в маске вызывающей гипоксию, это, конечно же, нечто новенькое.

Даже осмелевшие последнее время губернаторы пока не решились на такие эксперименты с населением.

Что ж, время покажет, насколько эффективны подобные драконовские методы и помогут ли они сохранить здоровье работников или напротив, добьют окончательно.

ЕВРАЗ Завод Маска Увольнения
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