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Банки просроченные кредиты масово передают в коллекторские агенства

Коллектор

Объем «плохих» кредитов увеличился за год еще на 5%. Экономические эксперты прогнозируют, что в России может начаться ипотечный кризис.

В то же время и банки стали активнее работать с просроченными кредитами. С августа их кредиты, просроченные во время пандемии, стали массово передавать в коллекторские агентства. Глава коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников отмечает рост количества кейсов. Он уверяет — количество работы выросло из-за пандемийных долгов.

Еще в августе президент России В.В. Путин потребовал взять работу коллекторских агентств под контроль, и работать с каждым должником индивидуально.

Львиная доля неплатежей связана со снижением доходов российских граждан. Это 65% должников. Около трети задолженностей по кредитам образовались в связи с потерей работы. Небольшая доля, 5%, тех, кто не смог правильно оформить помощь от государства. Около 2% граждан сочли возможным не платить, опираясь на информацию о кредитных каникулах.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств подсчитала — только за лето передано на взыскание 4 миллиона работ, их сумма составляет 152 млрд. рублей. Основная часть задолженности образовалась у граждан из-за последствий самоизоляции и ограничений, связанных с пандемией.

Р. Волосников отмечает, что «пандемийные» должники не отказываются от необходимости платить, но в настоящее время не могут вносить платежи. С каждым из них планируется индивидуальная работа.

Агенство Банк Коллетор Кредит
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