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Банки просят повисит их полномочия для быстрого одобрения кредитных каникул


 Pavel Markovich0Связи поста: > >

С целью оперативного предоставления кредитных каникул, банки желают получить полномочия отслеживать изменение доходов своих заемщиков на основании данных об операциях с их счетами. Об этом, ссылаясь на компетентные источники, сообщает РБК, принадлежащее Г. Березкину.

Проверка счета
Фото: lexinform.com.ua

Ранее, из-за ситуации с коронавирусом, президент РФ В.В. Путин анонсировал меры поддержки.

Госдума утвердила закон, в котором воспользоваться кредитными каникулами имеют право: индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, физлица. На такие «каникулы» в праве отправиться те заемщики, доход которых упал свыше, чем на 30% (из-за коронавируса).

Представители кредитных организаций отметили, что крупные банки, для предоставления кредитных каникул, хотят иметь возможность анализировать изменение доходов своих заемщиков исходя из сведений о переводах по их картам и счетам.

Данная идея обсуждается в Ассоциации банков РФ и Национальном совете финансового рынка (НСФР). Планируется, что будут определены общие предложения, которые затем отправят в ЦБ.

По закону о кредитных каникулах, в настоящее время банк обязан принять либо же отвергнуть клиентскую заявку в течение 5-ти дней. Но доказательства того, что заемщиком было утеряно треть своих доходов, можно передавать в течение 90 дней.

Непосредственно кредиторы заявили, что не имеют возможность оперативно проверить данные о клиенте и это тормозит предоставление им кредитных каникул. Вдобавок, у государства нет такого сервиса, в котором бы отображались все доходы граждан, и, как следствие, банки не могут проверить теневые доходы клиентов.

Автор статьи: Pavel Markovich
Главный редактор.
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