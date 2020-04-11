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Большинство жителей России не сможет оплатить услуги ЖКХ


 Pavel Markovich0Связи поста: > >

В стране возникла катастрофическая ситуация по оплате услуг ЖКХ физическими и юридическими лицами. Об этом сообщила ассоциация НП «Национальный жилищный конгресс» в письме Президенту и премьер-министру. В обращении сказано, что в апреле максимальный сбор за комуслуги составит не более 30% от начисленных сумм.

Оплата услуг ЖКХ
Фото: st1.bsn.ru

Кроме того, что возникли проблемы в связи с ростом долгов по оплате коммуналки, еще управляющие компании терпят дополнительные убытки из-за покупки средств на дезинфекцию подъездов. Банкротство УК грозит тем, что многие дома попросту окажутся брошенными.

По сообщению «Известий», НП «НЖК» предлагает следующие меры для сохранения отрасли.

  1. Предоставить беспроцентные займы управляющим компаниям на полгода для того, чтобы выплатить зарплату работникам.
  2. Ввести запрет на 9 месяцев для банков, которые захотят отозвать кредиты у УК по причине снижения доходности.
  3. Временно не аннулировать лицензии компаний из-за несвоевременной оплаты услуг ресурсоснабжающим предприятиям и из-за неполного выполнения обязанностей, связанных с управлением домами.

В письме предлагается выделить госсубсидии для закупки средств для дезинфекции подъездов или спецодежду и дезинфицирующие средства. И еще нужно объявить мораторий на полгода на возбуждение дел по заявлению кредиторов.

Автор статьи: Pavel Markovich
Главный редактор.
Опубликованно статей: 1325
 

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