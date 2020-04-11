Большинство жителей России не сможет оплатить услуги ЖКХ

В стране возникла катастрофическая ситуация по оплате услуг ЖКХ физическими и юридическими лицами. Об этом сообщила ассоциация НП «Национальный жилищный конгресс» в письме Президенту и премьер-министру. В обращении сказано, что в апреле максимальный сбор за комуслуги составит не более 30% от начисленных сумм.
Кроме того, что возникли проблемы в связи с ростом долгов по оплате коммуналки, еще управляющие компании терпят дополнительные убытки из-за покупки средств на дезинфекцию подъездов. Банкротство УК грозит тем, что многие дома попросту окажутся брошенными.
По сообщению «Известий», НП «НЖК» предлагает следующие меры для сохранения отрасли.
- Предоставить беспроцентные займы управляющим компаниям на полгода для того, чтобы выплатить зарплату работникам.
- Ввести запрет на 9 месяцев для банков, которые захотят отозвать кредиты у УК по причине снижения доходности.
- Временно не аннулировать лицензии компаний из-за несвоевременной оплаты услуг ресурсоснабжающим предприятиям и из-за неполного выполнения обязанностей, связанных с управлением домами.
В письме предлагается выделить госсубсидии для закупки средств для дезинфекции подъездов или спецодежду и дезинфицирующие средства. И еще нужно объявить мораторий на полгода на возбуждение дел по заявлению кредиторов.