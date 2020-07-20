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Большой отпуск и досрочная пенсия: учителям хотят вернут советские нормы в работе 

Педагог
Фото: www.mybryansk.ru

Очередная законодательная инициатива, которая сейчас прорабатывается в комитетах Госдумы, наверняка обрадует работников школы. Законодатели предлагают обеспечить педагогов всеми льготами, которые они имели в советское время – удлиненный отпуск, право досрочного выхода на пенсию, зарплата не ниже среднего по региону.

По мнению законодателей, принятие такого закона позволит повысить статус педагога, улучшить условия работы и в конечном счете решить проблему нехватки специалистов, особенно в сельской местности. Что в свою очередь положительно скажется на качестве работы.

В июле 2019 года Госдума выпустила постановление, по которому учителям должны платить базовый оклад (за 18 часов) не менее 70% средней по региону зарплаты. За прошедший год постановление не было выполнено на местах по разным причинам. Сейчас законодатели предлагают повторно вернуться к этой проблеме. Реализация данного постановления даст возможность учителям работать без перегрузок, на 2 и больше ставки.

На данный момент оплата труда по регионам отличается в разы. Диапазон средней зарплаты – от 15-20 тысяч рублей в некоторых регионах до 100 и более тысяч в Москве.

Еще одно существенное предложение – досрочный выход на пенсию. Согласно этой поправке, педагоги после 25 лет работы имеют право выхода на досрочную пенсию. Не секрет, что 25 лет интенсивной работы педагога приводят к полному эмоциональному и психологическому выгоранию. Однако по новому пенсионному закону срок выхода на пенсию учителям продлили на 5 лет.

Рассмотрение данного документа в Госдуме назначено на сентябрь. По мнению педагогического и экспертного сообщества, принятие данного закона позволить решить многие насущные проблемы школьного образования.

Госдума Закон Педагог Россия
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