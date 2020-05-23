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Будет ли в России сокращен пенсионный возраст?


 Pavel Markovich0
Пенсионеры
Фото: https://loando.ru/media/2018/08/f/zaymyi-pensioneram-1534953003.jpg

По окончании пандемии коронавируса пенсионный возраст в России может быть сокращен. Но это может произойти только в том случае, если в стране увеличится количество безработных настолько, что ситуация станет критической. Об этом сделала заявление Фарида Мирзабалаева, доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова. Эксперт сказала агентству «Прайм», что мера по сокращению пенсионного возраста является вынужденной.

Решение о сокращении пенсионного возраста станет целесообразным только тогда, когда рынок труда останется без свободных рабочих мест для людей молодого возраста, и государство должно будет предпринять вынужденные меры, чтобы предоставить людям больше возможностей для трудоустройства. Предпенсионерам будет предложено покинуть рабочие места, так как для них, в отличие от молодежи, предусмотрены государственные пособия. Досрочно уйти на пенсию в этом случае смогут около 2 млн. граждан РФ.

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Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ предложило сократить возраст выхода на пенсию. Если инициатива будет принята, то до конца 2020 года пенсионерами станут женщины, достигшие 53,5 лет, и мужчины 58,5 лет. Об этом рассказала «Национальная служба новостей». Сейчас проект обсуждается Правительством РФ как одна из мер по борьбе с кризисом. Как передает телеканал 360, есть предположение, что изменения не потребуют больших затрат, но снизят социальную напряженность в обществе.

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