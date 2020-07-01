Будет введен ограниченный доступ посторонних к данным электросчетчика

Кабинетом министров Российской Федерации были установлены основные принципы и требования для обеспечения доступа к стартовому набору функций интеллектуальной системы учета электроэнергии. С первого июля соответствующее постановление №890 российского правительства, официально разработанное девятнадцатого июня 2020 года, вступило в силу.

В постановлении содержится полный список функций счетчиков, учитывающих расход электрической энергии, которые смогут присоединиться к интеллектуальной системе учета (ИСУ). Также разработаны требования к ним и порядок добавления приборов учета электроэнергии к интеллектуальной системе учета. Каждому электросчетчику будет предоставлен доступ к функциям ИСУ.

В постановлении прописаны следующие требования: по обеспечению безопасности данных, которые попадают в интеллектуальную систему учета, от нелегального проникновения в реестр при передаче, сборе и хранении информации; к регламенту обменом данных в рамках действующей интеллектуальной системы учета, ее протоколам и форматом обмена.