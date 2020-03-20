Пол в квартире или загородном доме – это место сосредоточения микробов (как симбиозных, так и паразитирующих), мелких насекомых, и конечно же, тысяч разновидностей клещей, которые питаются частицами кожи человека, которые миллионами сбрасываются с наших тел каждый день. Именно на полу образуется благоприятная среда для всевозможных патогенных бактерий, которые являются возбудителями серьезных заболеваний (таких, как туберкулез, к примеру).

Поэтому требуется регулярно производить влажную уборку пола в своем доме, а в некоторых случаях и более тщательно проводить их дезинфицирование. Расскажем о различных способах дезинфицировании полов подробнее.

Химическое дезинфицирование пола в доме

Когда в доме появляется маленький ребенок, то становится необходимо, чтобы полы были не просто чистыми, а идеально чистыми. Ведь малыш очень быстро начинает ползать и исследовать мир, и лучше пола здесь места не найти. И вся флора (и увы, фауна), которая живет на полу, оседает на ладошках малыша и очень быстро оказывается у него во рту.

Самым распространенным способом дезинфицирования полов является химический:

Если речь идет о коврах, то для соблюдения гигиены их периодически сдают в химчистку, где они проходят обработку современными реактивами, полностью убивающими всех живущих на них микроорганизмов.

Если речь идет о ламинате, линолеуме или о керамической плитке, то в данном случае обычно производят влажную уборку, добавляя в емкость с водой одно из многочисленных жидких средств, обладающих дезинфицирующим эффектом.

На флаконе с таким средством обычно приведена инструкция по его использованию и необходимой дозировке для дезинфицирования пола в квартире. Настоятельно рекомендуется выполнять эти требования в точности во избежание появления аллергических реакций.

Если же полы в доме паркетные или же устланы деревянными половицами, то к вопросу напольного дезинфицирования нужно отнестись внимательнее: для того, чтобы деревянная поверхность не получила «химических ожогов» от агрессивного моющего средства, обязательно нужно, чтобы древесина была, в свою очередь, пропитана спецсоставом , дающим ей защиту от такого химического воздействия; кроме того, нужно внимательно читать предписания на флаконе со средством о том как правильно проводить дезинфицирование в квартире пола, а именно: с какими лаками, морилками или пропитками данный моющий раствор вступает в реакцию, а к каким он инертен.

И наконец, если значительная часть полов в доме устлана ковровым покрытием, то либо следует осуществлять химическую чистку с помощью моющего пылесоса с добавлением в разбрызгивающуюся жидкость специальных очищающих реактивов, либо (если моющего пылесоса в доме нет) нужно заказывать профессиональную чистку ковров в специализированном клининговом агентстве.

Дезинфицирование пола в квартире с помощью пылесоса

Что бы ни говорили производители современных пылесосов об эффективности их продукции с точки зрения борьбы с пылевыми клещами и другими микроорганизмами, это все не более, чем рекламный ход. Да, пылесосы (тем более, с инновационными системами фильтрации воздуха) достаточно эффективно удаляют с пола мелкий сор и часть пыли. Но большее ее количество (увы) они неизбежно поднимают в воздух. И это невозможно предотвратить ни с помощью увеличения мощности всасывания, ни каким-либо иным способом, так как невесомая пыль поднимается вверх при одном только приближении насадки, движущейся по ковру.

Поэтому после того, как покрытый паласом или ковровым покрытием пол очищен с помощью пылесоса, для дезинфицирования полов в помещении следует обязательно провести влажную уборку не закрытой коврами поверхности пола.

Ультрафиолетовое дезинфицирование пола

Речь идет о регулярном облучении пола в квартире и всего пространства комнаты специальной ультрафиолетовой лампой. Процедура производится 1 раз в сутки. И здесь сразу нужно выделить несколько важных моментов:

Во-первых, данный вид дезинфицирования в квартире не является самостоятельным и требует применения в комплексе с влажной уборкой. Во-вторых, ультрафиолетовое облучение требует аккуратного применения: Для человеческих глаз УФ-лампы крайне вредны – непосредственно глядя на них, можно получить ожог сетчатки глаз! Поэтому УФ-облучение в помещении недопустимо производить в присутствии людей.

Длительность/периодичность УФ-облучения в жилых помещениях не должна превышать 6 минут за сутки.

Но в целом, при правильном применении жесткое ультрафиолетовое излучение эффективно дезинфицирует не только полы в вашей квартире, но и все пространство в комнате.

Резюме

Наиболее эффективная методика дезинфицирования полов в квартире – комплексная, включающая в себя и эргономичную очистку пола с помощью пылесоса, и эффективную влажную уборку с добавлением в воду моющего химраствора, и последующее облучение помещения с помощью УФ-лампы. Однако все зависит от требуемой степени идеальности чистоты.

Недавние научные исследования подтвердили тезис о снижении эффективности иммунной системы человека вследствие усиления стерильности квартиры.