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Чем дезинфицировать полы в квартире для идеальной чистоты?


 Pavel Markovich0Связи поста:

Пол в квартире или загородном доме – это место сосредоточения микробов (как симбиозных, так и паразитирующих), мелких насекомых, и конечно же, тысяч разновидностей клещей, которые питаются частицами кожи человека, которые миллионами сбрасываются с наших тел каждый день. Именно на полу образуется благоприятная среда для всевозможных патогенных бактерий, которые являются возбудителями серьезных заболеваний (таких, как туберкулез, к примеру).

Дезинфекция полов в квартире

Поэтому требуется регулярно производить влажную уборку пола в своем доме, а в некоторых случаях и более тщательно проводить их дезинфицирование. Расскажем о различных способах дезинфицировании полов подробнее.

Химическое дезинфицирование пола в доме

Когда в доме появляется маленький ребенок, то становится необходимо, чтобы полы были не просто чистыми, а идеально чистыми. Ведь малыш очень быстро начинает ползать и исследовать мир, и лучше пола здесь места не найти. И вся флора (и увы, фауна), которая живет на полу, оседает на ладошках малыша и очень быстро оказывается у него во рту.

Ребенок на полу

Самым распространенным способом дезинфицирования полов является химический:

  • Если речь идет о коврах, то для соблюдения гигиены их периодически сдают в химчистку, где они проходят обработку современными реактивами, полностью убивающими всех живущих на них микроорганизмов.
  • Если речь идет о ламинате, линолеуме или о керамической плитке, то в данном случае обычно производят влажную уборку, добавляя в емкость с водой одно из многочисленных жидких средств, обладающих дезинфицирующим эффектом.

Химическое дезинфицирование пола

На флаконе с таким средством обычно приведена инструкция по его использованию и необходимой дозировке для дезинфицирования пола в квартире. Настоятельно рекомендуется выполнять эти требования в точности во избежание появления аллергических реакций.

  • Если же полы в доме паркетные или же устланы деревянными половицами, то к вопросу напольного дезинфицирования нужно отнестись внимательнее:
    • для того, чтобы деревянная поверхность не получила «химических ожогов» от агрессивного моющего средства, обязательно нужно, чтобы древесина была, в свою очередь, пропитана спецсоставом, дающим ей защиту от такого химического воздействия;
    • кроме того, нужно внимательно читать предписания на флаконе со средством о том как правильно проводить дезинфицирование в квартире пола, а именно: с какими лаками, морилками или пропитками данный моющий раствор вступает в реакцию, а к каким он инертен.
  • И наконец, если значительная часть полов в доме устлана ковровым покрытием, то либо следует осуществлять химическую чистку с помощью моющего пылесоса с добавлением в разбрызгивающуюся жидкость специальных очищающих реактивов, либо (если моющего пылесоса в доме нет) нужно заказывать профессиональную чистку ковров в специализированном клининговом агентстве.

Дезинфицирование пола в квартире с помощью пылесоса

Что бы ни говорили производители современных пылесосов об эффективности их продукции с точки зрения борьбы с пылевыми клещами и другими микроорганизмами, это все не более, чем рекламный ход. Да, пылесосы (тем более, с инновационными системами фильтрации воздуха) достаточно эффективно удаляют с пола мелкий сор и часть пыли. Но большее ее количество (увы) они неизбежно поднимают в воздух. И это невозможно предотвратить ни с помощью увеличения мощности всасывания, ни каким-либо иным способом, так как невесомая пыль поднимается вверх при одном только приближении насадки, движущейся по ковру.

Дезинфекция пола пылесосом

Поэтому после того, как покрытый паласом или ковровым покрытием пол очищен с помощью пылесоса, для дезинфицирования полов в помещении следует обязательно провести влажную уборку не закрытой коврами поверхности пола.

Ультрафиолетовое дезинфицирование пола

Ультрафиолетовое дезинфицирование пола

Речь идет о регулярном облучении пола в квартире и всего пространства комнаты специальной ультрафиолетовой лампой. Процедура производится 1 раз в сутки. И здесь сразу нужно выделить несколько важных моментов:

  1. Во-первых, данный вид дезинфицирования в квартире не является самостоятельным и требует применения в комплексе с влажной уборкой.
  2. Во-вторых, ультрафиолетовое облучение требует аккуратного применения:
    • Для человеческих глаз УФ-лампы крайне вредны – непосредственно глядя на них, можно получить ожог сетчатки глаз! Поэтому УФ-облучение в помещении недопустимо производить в присутствии людей.
    • Длительность/периодичность УФ-облучения в жилых помещениях не должна превышать 6 минут за сутки.

Но в целом, при правильном применении жесткое ультрафиолетовое излучение эффективно дезинфицирует не только полы в вашей квартире, но и все пространство в комнате.

Резюме

Наиболее эффективная методика дезинфицирования полов в квартире – комплексная, включающая в себя и эргономичную очистку пола с помощью пылесоса, и эффективную влажную уборку с добавлением в воду моющего химраствора, и последующее облучение помещения с помощью УФ-лампы. Однако все зависит от требуемой степени идеальности чистоты.

Недавние научные исследования подтвердили тезис о снижении эффективности иммунной системы человека вследствие усиления стерильности квартиры.

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Чем дезинфицировать полы в квартире для идеальной чистоты?

Pavel Markovich

Главный редактор.

 

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