Пол в квартире или загородном доме – это место сосредоточения микробов (как симбиозных, так и паразитирующих), мелких насекомых, и конечно же, тысяч разновидностей клещей, которые питаются частицами кожи человека, которые миллионами сбрасываются с наших тел каждый день. Именно на полу образуется благоприятная среда для всевозможных патогенных бактерий, которые являются возбудителями серьезных заболеваний (таких, как туберкулез, к примеру).

Поэтому требуется регулярно производить влажную уборку пола в своем доме, а в некоторых случаях и более тщательно проводить их дезинфицирование. Расскажем о различных способах дезинфицировании полов подробнее.

Когда в доме появляется маленький ребенок, то становится необходимо, чтобы полы были не просто чистыми, а идеально чистыми. Ведь малыш очень быстро начинает ползать и исследовать мир, и лучше пола здесь места не найти. И вся флора (и увы, фауна), которая живет на полу, оседает на ладошках малыша и очень быстро оказывается у него во рту.

Самым распространенным способом дезинфицирования полов является химический:

На флаконе с таким средством обычно приведена инструкция по его использованию и необходимой дозировке для дезинфицирования пола в квартире. Настоятельно рекомендуется выполнять эти требования в точности во избежание появления аллергических реакций.

Что бы ни говорили производители современных пылесосов об эффективности их продукции с точки зрения борьбы с пылевыми клещами и другими микроорганизмами, это все не более, чем рекламный ход. Да, пылесосы (тем более, с инновационными системами фильтрации воздуха) достаточно эффективно удаляют с пола мелкий сор и часть пыли. Но большее ее количество (увы) они неизбежно поднимают в воздух. И это невозможно предотвратить ни с помощью увеличения мощности всасывания, ни каким-либо иным способом, так как невесомая пыль поднимается вверх при одном только приближении насадки, движущейся по ковру.

Речь идет о регулярном облучении пола в квартире и всего пространства комнаты специальной ультрафиолетовой лампой. Процедура производится 1 раз в сутки. И здесь сразу нужно выделить несколько важных моментов:

Но в целом, при правильном применении жесткое ультрафиолетовое излучение эффективно дезинфицирует не только полы в вашей квартире, но и все пространство в комнате.

Наиболее эффективная методика дезинфицирования полов в квартире – комплексная, включающая в себя и эргономичную очистку пола с помощью пылесоса, и эффективную влажную уборку с добавлением в воду моющего химраствора, и последующее облучение помещения с помощью УФ-лампы. Однако все зависит от требуемой степени идеальности чистоты.

Недавние научные исследования подтвердили тезис о снижении эффективности иммунной системы человека вследствие усиления стерильности квартиры.

