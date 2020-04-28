Чем нас кормят: в чипсах обнаружен мышьяк

Обжаренные в масле картофельные ломтики и кусочки из других корнеплодов, именуемые чипсами, могут представлять серьезную опасность для людей. Эта соленая и хрустящая закуска не всегда соответствует требованиям безопасности. Содержимое фольгированных пакетов может привести не только к интоксикации организма, но и к развитию ряда заболеваний, среди которых рак кишечника и бесплодие. Все дело в применении вредных пищевых добавок, оказывающих влияние на вкусовые рецепторы потребителей.

О вредности продукта неоднократно заявляли исследователи разных стран. Каждый покупатель знает, что чипсы не представляют ценности для организма. Но усилители вкуса и прочие ингредиенты, которые добавляют в продукт, порой не дают шанса пройти мимо полок с красочными упаковками. Чтобы расставить все точки над «i», сотрудники Роскачества решили изучить состав чипсов, которые представлены на прилавках магазинов. Подробнее о ходе проверки и ее результатах сообщается на сайте ведомства.

В исследовании участвовали продукты шестнадцати торговых марок. Группа исследователей организовала проверку десяти ТМ чипсов из картофеля, имеющих вкус сыра, четырех ТМ кукурузных и двух ТМ свекольных чипсов. К удивлению экспертов, в чипсах ряда ТМ нашли не только не заявленные на упаковке усилители вкуса, но также мышьяк (As), кадмий (Cd) и пестициды.

При этом проверку на отсутствие пестицидов прошли только четыре образца. В четырех ТМ зафиксировали превышение по кадмию (соломка от Pomsticks, рифленые чипсы от «Московского картофеля», а также чипсы от Lorenz и Kracks). Причем в продукте первой ТМ зафиксировано его десятикратное превышение. А в продукте, производимом под ТМ «Здравовед», содержатся и Cd, превышающий допустимую норму в 6 раз, и As, которого больше положенного в 17 раз!

Следует добавить, что указанные металлы крайне опасны и приводят к токсическому отравлению даже в малых концентрациях. Ни о какой полезности не может идти речи. Чипсы, содержащие такие ингредиенты, нарушают обмен веществ в организме и даже повышают риск развития онкологии.