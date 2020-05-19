Число безработных россиян вырастет в полтора раза — Минтруд

В полтора раза возрастет число безработных – таковы предположения Антона Котякова, министра труда и соцзащиты Российской Федерации. Об этом он высказался на Первом канале в интервью программе «Познер», сообщает РИА Новости.

Исходя из интервью главы ведомства, официальное число безработных вскоре будет равняться 2,5 млн чел.

«Если учесть анализ опыта других государств, в которых показатель безработицы выше, для РФ это число небольшое. Предпосылок к социальному взрыву нет, имеется некоторое напряжение, которое проявляется в недовольстве граждан по отношению к карантинным мерам и необходимости оставаться дома», – отметил министр, при этом добавив, что «данный накал будет снижаться».

Ситуацию на рынке труда, сложившуюся из-за распространения коронавируса, он назвал серьезной, но не критичной. Так, количество безработных за последнюю неделю увеличилось на 300 тыс. чел. и составляет 1,6 млн. Вдобавок в мае-июне число безработных будет продолжать расти.

Зарегистрированная безработица, по результатам 2019 — начала 2020 года, варьировалась от 700 до 800 тыс. чел. Министр отметил, что на рост этого показателя также повлияло упрощение порядка регистрации в центрах соцзанятости и увеличение предельно допустимого размера пособия по безработице до отметки МРОТ.

Котяков 13 апреля доложил о 1,3 млн безработных в стране. Он уточнил, что на этом этапе ситуация угрожающей не является, так как правительством были приняты своевременные меры, направленные на сохранение соцзанятости. В противном случае количество высвободившейся рабочей силы было бы явно больше, уточнил министр.

По сведениям, на конец апреля в РФ числилось 950 тыс. безработных. В последний месяц наблюдается рост данного показателя, но при этом, он весьма сдержанный и остается в пределах прогноза, составленного министерством.