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Что делать, если нет возможности своевременно погасить кредит?

Никто не любит кредиты, но погашать их бывает просто невыносимо тяжело. В то же время, если уже возникла ситуация, что вам нужно вернуть средства, которые вам ссудили ранее, нужно понять, как именно выгоднее всего будет возвращать деньги. Своевременное погашение кредита – залог того, что вам не придется переплачивать. Но что делать, если вы понимаете, что нет возможности быстро и в сроки рассчитаться по своим финансовым обязательствам?

Как решить вопрос, если погасить кредит своевременно вы не можете?

В таком случае вы можете предпринять следующие действия:

  1. Если кредит взят в банке, срочно просить о рассрочке, реструктуризации долга. Обычно менеджеры с пониманием относятся к такого рода ситуациям, особенно, если речь идет о постоянных и надежных клиентах. И здесь, конечно, важно учитывать то, какая у вас кредитная история. Если с ней все хорошо до текущего момента, шансы положительного решения вопроса в вашу пользу повышаются просто в разы.
  2. Понять, какой кредит стоит гасить в самую первую очередь. Очевидно, что тот, где выше процентные ставки и где больше само тело кредита. Важно понимать, где выгоднее заплатить прямо сейчас, чтобы снизить кредитную нагрузку на бюджет.
  3. Подумать, где занять для погашения кредита. Ломбард, родственники, друзья, аванс на работе – подойдут любые варианты, если нужно и важно побыстрее закрыть вопрос с дорогим кредитом.
  4. Быстро устроиться на неквалифицированную работу, где платят в тот же день. Например, речь может идти о том, чтобы устроиться курьером в доставку, в супермаркет на упаковку посылок и так далее. Важнее всего – получать деньги каждый день на руки, чтобы сразу же была возможность погашать кредит.

Всегда остается вариант смириться с просрочкой и согласиться оплачивать пеню и штрафы. В то же время, один раз заплатив дополнительные деньги за обслуживание долга, многие просто перестают брать кредиты, учатся жить по средствам и даже откладывать.

Если же ситуация критичная, и денег больше взять негде, нужно общаться напрямую с менеджерами финансовой организации, договариваться про альтернативные методы решения вопроса. Например, разговаривать о той же отсрочке, о кредитных каникулах или реструктуризации долга на какое-то время.

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