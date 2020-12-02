Никто не любит кредиты, но погашать их бывает просто невыносимо тяжело. В то же время, если уже возникла ситуация, что вам нужно вернуть средства, которые вам ссудили ранее, нужно понять, как именно выгоднее всего будет возвращать деньги. Своевременное погашение кредита – залог того, что вам не придется переплачивать. Но что делать, если вы понимаете, что нет возможности быстро и в сроки рассчитаться по своим финансовым обязательствам?

Как решить вопрос, если погасить кредит своевременно вы не можете?

В таком случае вы можете предпринять следующие действия:

Если кредит взят в банке, срочно просить о рассрочке, реструктуризации долга. Обычно менеджеры с пониманием относятся к такого рода ситуациям, особенно, если речь идет о постоянных и надежных клиентах. И здесь, конечно, важно учитывать то, какая у вас кредитная история. Если с ней все хорошо до текущего момента, шансы положительного решения вопроса в вашу пользу повышаются просто в разы. Понять, какой кредит стоит гасить в самую первую очередь. Очевидно, что тот, где выше процентные ставки и где больше само тело кредита. Важно понимать, где выгоднее заплатить прямо сейчас, чтобы снизить кредитную нагрузку на бюджет. Подумать, где занять для погашения кредита. Ломбард, родственники, друзья, аванс на работе – подойдут любые варианты, если нужно и важно побыстрее закрыть вопрос с дорогим кредитом. Быстро устроиться на неквалифицированную работу, где платят в тот же день. Например, речь может идти о том, чтобы устроиться курьером в доставку, в супермаркет на упаковку посылок и так далее. Важнее всего – получать деньги каждый день на руки, чтобы сразу же была возможность погашать кредит.

Всегда остается вариант смириться с просрочкой и согласиться оплачивать пеню и штрафы. В то же время, один раз заплатив дополнительные деньги за обслуживание долга, многие просто перестают брать кредиты, учатся жить по средствам и даже откладывать.

Если же ситуация критичная, и денег больше взять негде, нужно общаться напрямую с менеджерами финансовой организации, договариваться про альтернативные методы решения вопроса. Например, разговаривать о той же отсрочке, о кредитных каникулах или реструктуризации долга на какое-то время.