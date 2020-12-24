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Есть ли смысл держать свои накопления в валютных вкладах? Экономист дал четкий ответ

Экономист Виталий Калугин заявил, что хранение и накопление валютных вкладов Россиян бессмысленно, из-за очень низкой, а порой и нулевой доходности граждан.

Со слов Калугина, стоит рассматривать вклады в биржевые инструменты в качестве альтернативы.

В разных фондах есть корзина Государственных облигаций и крупнейших Российских компаний с высоким уровнем доходности. Даже с учетом налогов 2,5% прибыли получить вполне возможно, — говорит Виталий Калугин.

Руководитель пресс-службы Российской компании «Этажи» Иван Камельских, утверждает, что лучше обратить внимание на ликвидную недвижимость, которая поможет сохранить и приумножить накопления граждан. Иван говорит, что есть объекты недвижимости, которые постоянно растут в цене.

Те же однокомнатные и студии более прибыльны, чем двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Соответственно цена на них растет и превышает инфляцию.

Экономист Михаил Делягин утверждает, что американский доллар обвалится на треть по отношению к мировым валютам, а так же и подешевеет по отношению к рублю, но это не заслуга российской валюты и низкого курса валюты ждать не стоит.

Накопления Делягин рекомендует держать в евро или в швейцарских франках, а так же в золотых монетах.

Поэтому выбор конечно за самим человеком, который желает сохранить и приумножить свои сбережения, либо вложиться в золотые монеты, либо в недвижимость, либо в иностранную валюту.

Валюта Валютные вклады Вклад Депозит Сбережения Экономист
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