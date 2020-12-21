В январе правительство должно отчитаться о новых детских выплатах по 5 тысяч рублей

Около недели назад главой кабмина было выделено 73.5 миллиардов рублей. Данные средства предусмотрены для выплат семьям, имеющим детей до 8-ми лет. Каждой семье будет выплачено по 5 тыс. руб.

Сделан такой шаг по поручению премьер-министра Михаил Мишустина который дал приказ Минтруду и Пенсионному фонду к 11 января сдать отчет о произведенной президентской выплате данного типа.

В свою очередь для Минэкономразвития, Минфина и Минтруда поступило распоряжение: в сроке до 25 декабря предоставить отчет о том что были приняты все меры для получения доступа к оформлению документов на данную категорию выплат. У получателей должна быть полная доступность к подаче заявления с любых отделений Много функциональных центров государственных и муниципальных услуг.

Итоги всех выше сказанных поручений были сделаны после того как прошла большая конференции президента, дата ее прохождения- 17-го декабря 2020 года.