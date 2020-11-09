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Массовые увольнения грозят россиянам — это нужно для спасения экономики РФ

Дмитрий Белоусов, представитель Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в интервью «Ведомостям» заявил о том, что только массовое увольнение россиян может спровоцировать рост отечественного ВВП. Как отметил специалист, на сегодняшний день в штатах отображается не реальная, а раздутая ситуация, из-за чего реальный уровень безработицы сложно проанализировать.

Главная цель правительства России заключается в том, чтобы обеспечить стабильный рост ВВП на показатель 3-3,5% в год. Достичь этого уровня можно только в том случае, если производительность труда, в свою очередь, будет увеличена на 4-4,5% в год. Среднеевропейский показатель сегодня в 2-2,5 раза выше этого уровня. По мнению эксперта, для того, чтобы достичь этого уровня, необходимо ввести массовое сокращение рабочих мест. В результате этой меры скрытая безработица будет переведена в явную.

На данный момент по определённым социальным причинам прослеживается специальное сдерживание массовых сокращений. При снятии ограничений достижение поставленной цели вполне реально. Относительно тех людей, которые попадают под сокращение, то им необходимо предоставить возможность переобучения, обеспечив финансовую поддержку.

Что касается Игоря Николаева, директора Института стратегического анализа «ФБК Grant Thornton», но у него противоположное мнение по данному вопросу. Он считает, что управлять производительность труда путем увольнений невозможно. И это не даст ожидаемых результатов. Он считает, что российские предприятия нуждаются в модернизации, суть которой заключается в заработной плате, сформированной на основании объема и качества работы сотрудника.

Робота Россия РФ Сокращения Экономика
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Комментарии: 1
  1. Лаптев Михаил Александрович

    сокращение и увольнение — это прорыв без раскачки :oops:

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