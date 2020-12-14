Льготы на оплату госпошлин через ресурс «Госуслуги» сохранятся

Российский президент положительно оценил идею по продлению льгот, связанных с оплатой госпошлин посредством портала «Госуслуги». Сокращение платежа на 30% обусловлено тем, что сам процесс является более дешевым. В текущих условиях благоразумно продлить сроки реализации и саму льготу.

Напомним, ранее госпошлину физлица могли оплатить с 30-процентной скидкой при использовании ресурса «Госуслуги» и оплате в электронной форме.

В ноябре ряд СМИ сообщили, что у портала появились новые функции. Так, пользователи будут получать оповещения о возбуждении исполнительного производства в отношении их. Прежде для получения данной информации необходимо было подавать заявление. Теперь каких-то дополнительных действий со стороны пользователя не потребуется.

Если гражданин посчитает функцию излишней, то он сможет отказаться от нее в любое время, используя личный кабинет ресурса. Изменение должно упростить информирование россиян с долгами по налогам, алиментам и штрафам, что позволит избежать негативных ситуаций, связанных с ограничением поездок за рубеж и дополнительными взысканиями в связи с несвоевременной оплатой.