Главная » Новости » Экономика

Льготы на оплату госпошлин через ресурс «Госуслуги» сохранятся

Российский президент положительно оценил идею по продлению льгот, связанных с оплатой госпошлин посредством портала «Госуслуги». Сокращение платежа на 30% обусловлено тем, что сам процесс является более дешевым. В текущих условиях благоразумно продлить сроки реализации и саму льготу.

Напомним, ранее госпошлину физлица могли оплатить с 30-процентной скидкой при использовании ресурса «Госуслуги» и оплате в электронной форме.

В ноябре ряд СМИ сообщили, что у портала появились новые функции. Так, пользователи будут получать оповещения о возбуждении исполнительного производства в отношении их. Прежде для получения данной информации необходимо было подавать заявление. Теперь каких-то дополнительных действий со стороны пользователя не потребуется.

Если гражданин посчитает функцию излишней, то он сможет отказаться от нее в любое время, используя личный кабинет ресурса. Изменение должно упростить информирование россиян с долгами по налогам, алиментам и штрафам, что позволит избежать негативных ситуаций, связанных с ограничением поездок за рубеж и дополнительными взысканиями в связи с несвоевременной оплатой.

Госуслуги Льготы Оплата услуг
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Экономика 0
Увеличение зарплат бюджетникам, подъём МРОТ в октябре 2020 и отмена послаблений для малого бизнеса
В октябре 2020 г. вступает в силу ряд законов и постановлений, которые затрагивают интересы
Экономика 0
Что делать, если нет возможности своевременно погасить кредит?
Никто не любит кредиты, но погашать их бывает просто невыносимо тяжело. В то же
Перевод денег
Экономика 0
Особенности перевода денег с карты на карту в 2021 году
В 2021 году переводы средств между картами будут под дополнительным контролем. В правительстве пообещали,
Экономика 1
Массовые увольнения грозят россиянам — это нужно для спасения экономики РФ
Дмитрий Белоусов, представитель Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в интервью «Ведомостям» заявил
Налоги
Экономика 0
В России вновь обещают повысить налоги
Медиахолдинг РБК, ссылаясь на инициативу ВШЭ (Высшая школа экономики), сообщил о том, что в
Экономика 0
Правительство дополнительно выделит средства многодетным семьям на погашение ипотеки
Российским премьером Михаилом Мишустиным накануне было подписано распоряжение, которое предусматривает выделение из резервного фонда
Экономика 0
Доступность жилья по льготной ипотеке этой осенью сошла на нет
Возможность приобретения жилья по льготной ипотеке под 6,5% этой осенью обрело лишь кажущуюся выгоду.
Экономика 0
Кому можно во второй раз получить материнский капитал?
В правительстве РФ определили категорию россиян, которые воспользоваться материнским капиталом смогут повторно. Такая возможность,
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.