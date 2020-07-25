Что можно пить по утрам вместо кофе?

Многие люди начинают свой день с чашки вкусного и ароматного кофе. Это помогает взбодриться, но назвать этот напиток полезным все же нельзя. Нейропсихолог Ирина Хвингия предлагает заменить его кофейными зернами в шоколаде.

Врач сказала, что кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует центральную нервную систему. И, если употреблять этот напиток постоянно и в больших количествах, наступает обратный эффект: внимание ослабляется, но усиливается раздражительность.

Хвингия говорит, что из-за перенапряжения мозг начинает давать сбои. А вот шоколад предупреждает это перенапряжение из-за наличия в нем витаминов группы В, которые имеют свойство оказывать успокаивающее воздействие. Также кофейные зерна в шоколаде менее вредны для сердца, чем чашечка привычного кофе. Еще шоколад нейтрализует вредное воздействие кофеина, он понижает уровень холестерина и помогает работе сердца. Кофе и шоколад нейтрализуют вредные качества друг друга. Таким образом кофе дополняет шоколад и наоборот.

Взбодриться можно, употребив всего 5 зерен кофе в шоколаде. Но все равно это будет временный эффект. Прежде всего, чтобы чувствовать себя бодро, нужно хорошо высыпаться. Об этих рекомендациях врач рассказала радио Sputnik.