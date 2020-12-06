Наверное, каждый из нас хоть раз в своей жизни испытывал на себе страх высоты. Акрофобия – так его называют специалисты – считается нормальной реакцией организма на возникшую опасность. Прыжки с парашютом, стояние на отвесной скале, экстремальные аттракционы – все это может вызвать щемящее чувство тревоги, дрожь в коленях и даже головокружение. Однако есть люди, которые испытывают страх высоты даже когда они находятся в лифте, встают на стул или поднимаются по обычной лестнице.

Психологи утверждают, что основные причины боязни высоты нужно искать в детстве. Скорее всего, на развитие болезни повлиял какой-нибудь травмирующий психику случай – это может быть падение с лестницы, дерева или так далее.

Основные симптомы акрофобии

тошнота;

участившееся сердцебиение;

ощущение заложенности в ушах;

головокружение;

выраженное потоотделение

чувство паники;

потеря сознания;

Сегодня в психологии существует ряд методов, благодаря которым можно победить акрофобию.

Упражнения против страха высоты

Первый шаг, который вам необходимо будет сделать – это осознать и проанализировать свой страх. На самом ли деле он так ужасен? На какой высоте начинают возникать эти неприятные чувства? Как только вы найдете эту точку отсчета, попытайтесь к ней привыкнуть.

Для этого вам нужно будет каждый день вставать на определенную высоту. Когда вы адаптируетесь и станете чувствовать себя комфортно, повысьте планку. Так постепенно вы привыкнете к высоте и страх боязни понемногу будет проходить.

Еще одно эффективное упражнение – это визуализация. Чтобы его выполнить, необходимо расслабиться, медленно закрыть глаза и представить себя, стоящим на краю пропасти. Поначалу вам может показаться это очень страшным, но со временем психика будет привыкать и страх постепенно улетучится. Главное здесь – соблюдать регулярность выполнения упражнения.

Не все знают, но обычное расслабление также помогает приглушить чувство страха. Если вас внезапно охватил приступ акрофобии, попробуйте успокоить себя с помощью дыхательной гимнастики и приятной музыки.

Если вам трудно выполнять эти упражнения или вы не видите положительных результатов – обратитесь к специалисту. Профессиональный психотерапевт грамотно подберет для вас эффективную методику, поможет справиться с фобией и вернет душевное равновесие и комфорт. Здесь главное помнить, что в жизни нет неразрешимых задач и что при огромном желании можно свернуть даже целые горы.