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Что такое Бенилюкс, и какие страны в него входят?


 Pavel Markovich0
Бенилюкс
Фото: https://balashov.com.ua/img/fbimages/1519047104.jpg

Бенилюкс – термин, используемый для обозначения таможенного соглашения, подписанного в 1944 году группой стран, расположенных в северо-западной части Европы.

Название союза происходит от названия трех стран региона: Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Однако в наше время термин «Бенилюкс» используется исключительно для описания географической и культурной области, образованной этими тремя державами.

Данный регион также называют «регионом низких стран», потому что большая часть здешних земель расположена ниже или чуть выше уровня моря.

В странах Бенилюкс имеется сеть судоходных транспортных каналов и водных путей, связанных с реками Маас, Рейн и Шельда. Вдоль дельт этих рек расположено более 3000 квадратных миль плодородных сельскохозяйственных угодий.

Плотность населения в странах Бенилюкс одна из самых высоких в Европе и в мире. Это очень урбанизированный регион, где около 90% жителей живут в городах и городских районах.

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Административный центр Бенилюкса – Брюссель. Официальными языками являются голландский и французский, хотя в странах союза говорят и на прочих языках и диалектах.

Общая площадь стран Бенилюкса составляет 28825 квадратных миль. По оценкам экспертов, здесь проживает 29,3 миллиона человек, а плотность населения составляет свыше 1000 человек на квадратную милю. Из стран союза Нидерланды являются самой густонаселенной страной с населением более 17 миллионов человек. Люксембург – самая малочисленная страна с населением чуть более 575000 человек.

Многие крупнейшие европейские города расположены в странах Бенилюкса, к примеру, Амстердам и Брюссель, население каждого из которых превышает 2 миллиона человек. Среди прочих крупных городов Бенилюкса следует отметить бельгийские города Антверпен и Льеж, голландские города Роттердам и Гаага, а также люксембургские города Люксембург и Эш-сюр-Альзетт.

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