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Дегтярёв предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКУ

Дегтярёв
Фото: cdn.sm-news.ru

Михаил Дегтярев, назначенный исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края вместо находящегося под следствием Сергея Фургала, делает попытки наладить диалог с местным населением. В частности, Дегтярев предлагает существенно снизить все тарифы по услугам ЖКХ. Такое заявление он сделал на совещании с участием местных коммунальщиков, когда узнал о больших долгах населения перед ресурсоснабжающими организациями.

Дегтярев отметил, что в какой то степени он понимает проблемы населения. Для многих жителей региона существующие тарифы являются неподъемными. По данным социологических опросов, у многих жителей региона нет денег на жизнь, не говоря уже об оплату услуг коммунальщиков. В такой ситуации правительство края обязано принять все меры по облегчению жизни хабаровчан.

Министром ЖКХ Хабаровского края Дарием Тюриным было уточнено, что снижение тарифов на услуги ЖКХ планируется для малообеспеченных россиян.

ЖКХ Министр Михаил Дегтярев Россия
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