Дегтярёв предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКУ

Михаил Дегтярев, назначенный исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края вместо находящегося под следствием Сергея Фургала, делает попытки наладить диалог с местным населением. В частности, Дегтярев предлагает существенно снизить все тарифы по услугам ЖКХ. Такое заявление он сделал на совещании с участием местных коммунальщиков, когда узнал о больших долгах населения перед ресурсоснабжающими организациями.

Дегтярев отметил, что в какой то степени он понимает проблемы населения. Для многих жителей региона существующие тарифы являются неподъемными. По данным социологических опросов, у многих жителей региона нет денег на жизнь, не говоря уже об оплату услуг коммунальщиков. В такой ситуации правительство края обязано принять все меры по облегчению жизни хабаровчан.

Министром ЖКХ Хабаровского края Дарием Тюриным было уточнено, что снижение тарифов на услуги ЖКХ планируется для малообеспеченных россиян.