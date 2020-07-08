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День России предложили перенести на другое число


 Владимир Корниецкий0
День России
Фото: cdn.iz.ru

Ирина Волынец, которая является членом Общественной палаты России, стала инициатором обращения к Владимиру Путину с предложением утвердить День России 1 июля. Ранее этот праздник отмечали 12 июня.

Ирина Волынец уверена, что развал СССР тесно связан с 12 июня, и многие россияне не будут с хорошим настроением относиться к празднованию такой знаменательной даты. Она уверена, что необходимо утвердить другую дату. 1 июля, по ее мнению, будет самым удачным выбором для празднования Дня России. Этот день будет лучше ассоциироваться с получением страной независимости.

В обращении к Президенту Российской Федерации, Волынец просит разработать ряд мер, чтобы была официально утверждена новая дата. Владимир Путин может дать поручение правительству выполнить эти мероприятия, основываясь на недавний референдум по поправкам в Конституцию. Если правительство одобрит поручение, россиян ожидает объявление выходным днем 1 июля.

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Голосование на федеральном уровне проходило 25 июня – 1 июля. На выборочные участки пришли 67,97% от имевших право голоса жителей России. Большинство проголосовало за поправки в основной закон страны – 77,92%.

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