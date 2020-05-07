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Дезинфицируем маску правильно: советы экспертов


 Pavel Markovich0
Дезинфекция масок
Фото: https://sharij.net/wp-content/uploads/2020/04/1026793148.jpg

Мировой кризис и карантин привели к дефициту средств защиты и масок, использование которых необходимо для нормального функционирования общества. Несмотря на то, что срок применения масок ограничен, не все выкидывают их. В условиях дефицита многие используют их несколько раз. В этом случае особенно важно знать, как эффективно обработать и почистить данное средство защиты.

Как правильно дезинфицировать маску своими руками

Сразу следует отметить, что стандартные хирургические или одноразовые медицинские маски лучше не дезинфицировать, поскольку они имеют крайне хрупкую ткань. В связи с этим обработка может испортить ее, сделав непригодной для повторного использования. Для дезинфекции подойдут изделия из плотной ткани или многоразовые.

Первым делом следует постирать защитное средство. Здесь можно использовать 2 способа:

  1. При самостоятельной стирке маску помещают на полчаса в кипящую воду, предварительно добавив туда бикарбонат или перекись водорода. После этого выполняют стирку.
  2. Также можно очистить маску, выстирав ее в обычной стиральной машине с моющим средством. При этом отделять ее от грязных вещей вовсе не обязательно.
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Для сушки лучше выбрать место с прямыми солнечными лучами. При этом она должна тщательно высохнуть. Дополнительно ее можно прогладить утюжком или положить под кварцевую лампу. После этих действий маска станет пригодной для повторного использования.

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