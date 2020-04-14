Диетолог назвала мощный природный антисептик

Американский диетолог Джессика Кординг открыла общественности мощный природный антисептик который можно купить в каждом продуктовом магазине.

11 апреля 2020 года диетолог из США Джессика Кординг рассказала о сильном антисептике природного происхождения, обладающем мощными противовоспалительными свойствами – куркуме. С помощью куркумы можно существенно облегчить состояние больных суставов и кишечник, уничтожить патогенную микрофлору.

Кординг рекомендует употреблять куркуму в составе салатов, маринада для рыбы или курицы, в гарнирах, в смузи. Эта специя идеально сочетается с черным перцем, в котором содержится пиперин, благодаря чему куркума лучше усваивается.

Куркуму рекомендуется добавлять в смузи, салаты, маринады для рыбы и курицы, гарниры. Также куркума хорошо сочетается с черным перцем, который содержит пиперин, способствующий лучшему ее усвоению.

Вопрос рационального питания в условиях пандемии поднимается и отечественными учеными. Например, в интервью «Федеральному агентству новостей» директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о доступной альтернативе резко подорожавшему имбирю. Отлично укрепляют иммунитет, по словам профессора, горчица, чеснок, лук, помидоры, морковь, хрен, свекла, петрушка и сельдерей.

А немногим ранее, 14 апреля, россиянам представили принципы питания на самоизоляции, составленные российскими учеными. Согласно разработанным принципам, находясь на самоизоляции, необходимо придерживаться низкокалорийного меню, обогащенного специальными добавками и витаминами. Приема пищи должно быть три, плюс одни-два перекуса. А вот употребление газированных напитков, сахара, мучных изделий, жирного мяса и фастфуда желательно ограничить.