Для получения пособия по безработице достаточно одного онлайн заявления

Минтруд готовит изменения процедуры регистрации в службе занятости для получения статуса безработного и получения пособия тем, кто потерял работу. Ведомство планирует внести подготовленный документ в правительство в ближайшие дни.

Изменения коснутся возможности совершить регистрацию в службе занятости удалённо, без необходимости посещения офиса службы.

Также планируется избавить заявителя от необходимости сбора дополнительных документов. Для регистрации понадобится только заполнить заявление. Остальные данные для получения пособия служба занятости будет собирать самостоятельно, задействуя механизмы межведомственного взаимодействия.

Поскольку Президент страны пообещал в своём обращении гражданам России поддержку государства тем, кто потеряет работу из-за сложившейся ситуации в стране, Правительство РФ увеличило минимальную выплату пособия по безработице до 1,5 тыс. руб., а максимальную до 12,3 тыс. руб. В общем Правительство выделяет на меры по поддержке занятости населения РФ денежные средства в размере 2,6 млрд. руб.

Минтруд в своих комментариях подтвердил информацию о том, что порядок проведения процедуры сокращения не менялся. Те работающие, кто сегодня узнаёт о будущем сокращении, сохранят свои места работы ещё два следующих месяца.

Делать точные прогнозы и оценки состояния рынка труда в сложившихся обстоятельствах, невозможно. По информации профсоюзных органов российских и иностранных работников, массовых жалоб на увольнения пока не наблюдалось. Тем не менее, в ближайшем будущем ожидается рост их числа.

