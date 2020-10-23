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Добавляйте эти продукты в чай, чтобы снизить давление

Согласно новому исследованию, люди, которые едят продукты с высоким содержанием флаванолов (например, черника, чай и яблоки), имеют более низкое кровяное давление. Исследователи из Великобритании изучили диеты более 25 тысяч человек в Великобритании и сравнили то, что они едят, с артериальным давлением, которое имеет связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследование артериального давления

В то время как другие исследования обнаруживали пользу флаванолов для здоровья, данное исследование было первым, где объективно измерялось потребление соединений с использованием биомаркеров, обнаруженных в моче. Большинство других исследований относятся к дневникам питания участников, но они часто содержат ошибки из-за тенденции к недостаточному потреблению белка и сахара, как указано в журнале Scientific Reports.

Ученые показали, что количество флаванолов в некоторых продуктах питания может сильно различаться. Например, в чае, одном из основных источников питания Великобритании, содержится от 10 до 330 мг этих соединений на 100 граммов чая. Используя такой подход, авторы показали, что систолическое артериальное давление было ниже у участников, потреблявших наибольшее количество флаванолов, по сравнению с участниками, потреблявшими наименьшее. Разница в артериальном давлении между людьми с самым низким и самым высоким потреблением флаванолов составляла от 2 до 4 мм рт. ст.

«Чай, яблоки, ягоды, орехи и многие другие продукты растительного происхождения содержат флаванолы. Это биоактивные пищевые ингредиенты, которые, как показано в этом большом и очень хорошо проведенном исследовании, связаны с более низким факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала Ада Гарсиа, старший преподаватель по общественному питанию в Университете Глазго.

Добавление в чай ​​нарезанных яблок и черники даст вам естественное средство от повышенного давления, которое можно пить каждый день.

Давления Чай Черника Яблоко
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