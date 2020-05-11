Порой человек сталкивается с такой проблемой, как потеря вкусовых ощущений. Еда ему кажется безвкусной, «никакой». Это свидетельствует о том, что возникла какая-то проблема со здоровьем. Ее необходимо выявить и устранить.

Каковы причины потери вкусовых рецепторов

Еда безвкусная, почему? Причин может быть несколько:

Невроз

Произошла какая-то стрессовая ситуация, были частые нервные перегрузки. Кроме того невроз может быть спровоцирован скачками артериального давления, а также проблемами с ЖКТ.

Как быть. Игнорировать подобные неполадки ни в коем случае нельзя и нужно обратиться за помощью к невропатологу. Он поможет вам разобраться и, если выявит, что потеря вкуса никак не связана с нервами, переадресует вас к другому врачу. А если же причиной все-таки окажется невроз, то вам будет назначено соответствующее лечение. В некоторых случаях невропатолог прописывает успокоительные на основе трав, в более серьезных – транквилизаторы.

Инфекции

Безвкусия еды может быть еще связана и с инфекционными атаками: заболеваниями горла, разрушениями зубных нервов в больных зубах.

Как быть. Нужно обследоваться у стоматолога и отоларинголога. Если будут выявлены воспалительные процессы, то доктор может назначить полоскания содовыми растворами, ромашкой, фурацилином, календулой. Воспаление будет устранено, и вы вновь сможете ощущать вкус пищи.

Проблемы с работой щитовидной железы

Если произошел сбой в работе щитовидки, причем даже незначительный, это может вызвать серьезнейшие изменения в организме. И потеря вкуса еды – тому не исключение.

Как быть. Нужно посетить эндокринолога. Скорее всего, будет выявлен дефицит йода. Эндокринолог назначит лекарственные средства с содержанием йода. В некоторых случаях врач просто рекомендует добавление в еду йодированной соли. Так что если проблема в этом, то она будет быстро устранена и вкус вернется вновь.

Опухоли в головном мозге

Это может стать еще одной причиной безвкусия еды. Особенно нужно сделать акцент на том факторе, если вкус еды вам кажется странным и при этом имеет неприятный запах. К примеру, вы приготовили блюдо из свежих продуктов, но вам кажется, что оно испорчено. Подобные изменения нельзя оставлять без внимания.

Как быть. Нужно незамедлительно идти к нейрохирургу. Доктор выпишет вам направление на компьютерное исследование. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше, чтобы проблема была выявлена еще на ранних стадиях.

Курение

И это тоже может стать причиной, что еда будет казаться безвкусной.

Как быть. Все достаточно просто – необходимо «завязать» с этой вредной привычкой.

Применение антибиотиков

Прием таких препаратов может также стать причиной потери вкусовых рецепторов.

Как быть. В данном случае нужно проконсультироваться с врачом. Он назначит аналогичные медикаменты, которые не будут сопровождаться такими негативными реакциями.

Есть еще несколько серьезных причин, которые могут спровоцировать потерю вкуса. И это такие заболевания, как: вирусный гепатит, рассеянный склероз, ожирение, истощение, сахарный диабет, мигрень.

Нужно очень внимательно относиться к своему здоровью. И если вы потеряли вкус еды, значит организм сигнализирует вам, что нужно идти к доктору и затягивать с этим ни в коем случае нельзя.