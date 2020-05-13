Эффективное лекарство от коронавируса может появиться уже к осени

По-настоящему эффективное средство для борьбы с коронавирусной инфекцией может появиться уже этой осенью. Так считает глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог П. Волчков.

В частности, Волчков рассказал о лекарстве, работа над созданием которого ведется специалистами из Regeneron Pharmaceuticals. Принцип действия препарата основан на искусственном введении антител к коронавирусу в организм зараженного человека. За счет этого ускоряется иммунный ответ организма, и организм быстрее и успешнее борется с инфекцией. По словам Волчкова, клинические испытания должны стартовать уже в июне, а в начале осени ученые обещают выпустить готовое лекарство.

Эксперт добавил, что эффективность антител, вырабатываемых естественным путем в процессе выздоровления, очень сильно различается. Ученые из Regeneron Pharmaceuticals отобрали и клонировали наиболее сильные антитела.

Говоря о текущей ситуации в стране, Волчков отметил, что российская здравоохранительная система пока справляется с волной заражений достаточно хорошо. Он добавил, что после того, как 25-30% населения переболеет, ограничительные меры в стране можно будет ослабить. А для того чтобы узнать об этом, необходимо массовое тестирование населения на антитела.

По последним данным, в России заражено свыше 230 человек. Из них скончались порядка 2 тысяч, а более 43 тысяч – полностью выздоровели.