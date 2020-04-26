Эксперимент показал, при какой температуре погибает коронавирус

Группа французских ученых провела эксперимент, показавший, что новый коронавирус должен подвергаться воздействию температур, близких к 100 градусам Цельсия. Только это гарантирует, что вирус будет уничтожен.

Исследование, проведенное французской командой, показало, что воздействие коронавируса при 60 градусов по Цельсию — что рекомендуется, например, для стирки многоразовых масок для лица — в течение часа не приводит к полному уничтожению. Некоторые вирионы выжили и смогли размножаться дальше.

По данным South China Morning Post, метод «нейтрализации» вируса путем 60-минутного удерживания в 60 градусах использовался в лабораториях для подавления Эболы. В случае SARS-CoV-2 это оказалось неэффективным.

Только когда новый коронавирус подвергся воздействию 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут, он стал полностью неактивным. В то время как нагревание до 60 градусов может деактивировать образец с низким содержанием вируса.

«Результаты, представленные в этом исследовании, должны помочь в выборе наиболее подходящего протокола для инактивации вируса, чтобы предотвратить воздействие лабораторного персонала, ответственного за прямое и косвенное обнаружение SARS-CoV-2 в диагностических целях», — пишут авторы исследования.

Для стирки некоторых многоразовых масок для лица рекомендуется температура 60 градусов, и, как оказалось, этого может быть недостаточно. Поэтому стоит рассмотреть вопрос об использовании одноразовых масок, но в этом случае следует также помнить принципы правильного использования.

Лето не принесет облегчения

Недавние исследования показали, что глобальное потепление может замедлить эпидемию. Результаты последних исследований показывают, что высокие температуры не смогут бороться с коронавирусом, хотя они могут замедлять передачу вируса.

На прошлой неделе Национальные академии наук опубликовали отчет для Белого дома, в котором объясняется, что более теплые летние температуры будут мало влиять на распространение коронавируса в Соединенных Штатах.

«Есть некоторые свидетельства того, что SARS-CoV-2 может передаваться менее эффективно в средах с более высокой температурой и влажностью. Тем не менее, учитывая отсутствие иммунитета хозяина во всем мире, это снижение эффективности передачи может не привести к значительному сокращению распространения заболеваний », — говорится в отчете.