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Эксперт объяснил, почему перед сном вредно пользоваться смартфоном


 Владимир Корниецкий0
Смартфон
Фото: avatars.mds.yandex.net

Использование смартфона – одна из причин бессонницы. Яркий цвет экрана оказывает раздражающее действие на отдельные участки мозга, препятствует засыпанию и провоцирует головные боли у большинства «ночных завсегдатаев» соцсетей. Об этом журналистам «Прайм» рассказали специалисты медицинского портала DocDoc.ru.

По словам представителя сервиса Владислава Мохамеда Али, свет экрана в темноте стимулирует активность головного мозга. В результате любители «засыпать под смартфон» часто жалуются на головные боли. При этом даже отсутствующие, на первый взгляд, яркие вспышки заставляют мозг переходить в состояние бодрствования.

Эксперт рекомендует отказаться от использования любых гаджетов перед сном или же, в крайнем случае, переключать их в ночной режим.

Большинство современных смартфонов имеют специальный режим для чтения в темноте. С его помощью можно изменить «режущий глаз» бело-синий цвет дисплея на более мягкие тона. Это позволит уберечь любителей «ночных посиделок в соцсетях» от потери остроты зрения.

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Ранее главный детский офтальмолог ростовского Минздрава Александр Ушников предупредил о возможности полной потери зрения из-за «бездумного использования» смартфонов в период самоизоляции. В первую тройку самых опасных для зрения устройств, по словам специалиста, входят компьютер и ноутбук.

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