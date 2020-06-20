Эксперт объяснил, почему перед сном вредно пользоваться смартфоном

Использование смартфона – одна из причин бессонницы. Яркий цвет экрана оказывает раздражающее действие на отдельные участки мозга, препятствует засыпанию и провоцирует головные боли у большинства «ночных завсегдатаев» соцсетей. Об этом журналистам «Прайм» рассказали специалисты медицинского портала DocDoc.ru.

По словам представителя сервиса Владислава Мохамеда Али, свет экрана в темноте стимулирует активность головного мозга. В результате любители «засыпать под смартфон» часто жалуются на головные боли. При этом даже отсутствующие, на первый взгляд, яркие вспышки заставляют мозг переходить в состояние бодрствования.

Эксперт рекомендует отказаться от использования любых гаджетов перед сном или же, в крайнем случае, переключать их в ночной режим.

Большинство современных смартфонов имеют специальный режим для чтения в темноте. С его помощью можно изменить «режущий глаз» бело-синий цвет дисплея на более мягкие тона. Это позволит уберечь любителей «ночных посиделок в соцсетях» от потери остроты зрения.

Ранее главный детский офтальмолог ростовского Минздрава Александр Ушников предупредил о возможности полной потери зрения из-за «бездумного использования» смартфонов в период самоизоляции. В первую тройку самых опасных для зрения устройств, по словам специалиста, входят компьютер и ноутбук.