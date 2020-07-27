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Эксперт описала полезные свойства «перекуров»

Перекур
Фото: cdn.iz.ru

Кратковременные перерывы на протяжении рабочего дня положительно сказывается на производительности человека, так как происходит стимуляция работы мозга. Об этом рассказала Ольга Черкашина, являющаяся экспертом в сфере игровых коммуникаций и корпоративной культуры, в эфире радио SPUTNIK.

Из ее слов можно сделать вывод, что короткие пятиминутные перерывы работников дают возможность развеяться и поговорить со своими сотрудниками в неформальной обстановке.

«На протяжении рабочего дня мы делаем небольшие перекуры с целью улучшения комфорта работы в коллективе. В таких перерывах мы можем обсудить личные вопросы, после чего работать становится легче и удобней. Не исключается и возможность разговора на перекурах между подчиненными и руководством», — пояснила Черкашина.

Но при этом она добавила, что перекуры будут эффективны только при условии интеллектуальной занятости человека. Если же рассматривать, к примеру, работу человека за конвейером, то кратковременные перекуры будут неуместны.

В августе прошлого года были разговоры относительно уменьшения заработной платы у курильщиков. Министерство здравоохранения предоставило даже специальную программу, по которой руководство организаций и предприятий должны были принять соответствующие меры по борьбе с курящими работниками. Но в итоге данная программа была принята незаконной.

Кратковременные перерывы Ольга Черкашина Перекуры Эксперт
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